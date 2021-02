Se billedserie Hver mandag eftermiddag er der motion. Her sørger Morten for at julemærkebørnene får pulsen op hjemme ved deres computerskærme. Privatfoto

Julemærkebørn får pulsen op derhjemme

Halsnæs - 02. februar 2021 kl. 04:22 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Som alle landets øvrige skolebørn er børnene på Julemærkehjemmet Kildemose også hjemsendt i disse uger og må nøjes med fjernundervisning via computerskærmen. Men hvordan sikrer man på afstand, at de børn som skulle være på Kildemose for udover almindelig skoleundervisning at få masser af motion, sund kost og opnå bedre trvivsel og selvværd, også får det til at fungere, når de er hjemme hos familien? Uden den daglige support fra medarbejderne og de ny kammerater på julemærkehjemmet.

- Vores tre lærere har dagligt kontakt til vores børn fra kl. 08.30 om morgenen og løbende gennem dagen via mobil, Teams eller andre platforme. Om eftermiddagene kl.15.00 mandag, onsdag og fredag er det pædagogiske personale i kontakt med børnene primært via via Teams, hvor vi har forskellige emner og aktiviteter på programmet, fortæller viceforstander på Kildemose Frank Fischer.

Om mandagen er det oftest motion med høj puls i ca. 20 minutter. Om onsdagen er der madsnedkeri som et slags »TV-køkken« hvor der laves mellemåltider, overskuelige retter, smoothies m.m., som børnene kan følge med i og lave samtidig eller bliver inspireret til at lave hjemme sammen med mor eller far eller en anden. Opskrifterne sendes ud på mails.

- Om fredagen samler vi op på ugen som er gået hvor børnene kan snakke sammen. Vi afslutter mødet med en leg, f. eks »skrive flest ord på 30 sekunder som starter med B«. Børnene er topmotiveret og glade ved gensynet med hinanden og at de kan snakke med det pædagogiske personale, siger Frank Fischer.

Hver torsdag har det pædagogiske personale desuden telefonisk kontakt til forældrene hvor man forsøger at støtte og motivere familierne til at komme igennem hverdagene.

- Vi kan godt mærke som tiden er gået, at det bliver sværere uge for uge at holde dampen oppe i hjemmene, konstaterer Frank Fischer.