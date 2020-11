Julehjælp: Rekordstort ansøgerfelt i Halsnæs

Dansk Folkehjælp oplever rekordhøjt ansøgertal til julehjælp: 77 børnefamilier har allerede søgt om hjælp i Halsnæs kommune, hedder det i en pressemeddelelse få dage før ansøgningsfristen udløber 30. november.

"Dansk Folkehjælp har senest oplevet en stigning på op til 50 % i ansøgertallet til Feriehjælp i sommeren 2020, og derfor har organisationen en trist formodning om, at også ansøgertallet til Julehjælp vil nå nye, kedelige højder i år. Sidste år søgte i alt 14.600 familier fra hele landet Julehjælp – heraf 84 familier fra Halsnæs kommune," lyder meldingen - men behovet for julehjælp har også været stigende i år.

Coronakrisen, mistede jobs og tab af netværk er medvirkende årsager til det øgede behov for julehjælp, fremgår det af pressemeddelelsen:

”Vi ved, at corona-pandemien og særligt nedlukningen har været ekstra svær for udsatte og fattige børnefamilier, der typisk er omgivet af mere komplekse hverdage, der ud over fattigdom kan være præget af sociale udfordringer som også påvirker børnene. Disse familier har ekstra hårdt brug for hjælp til at holde jul, men samtidig ved vi godt, at vi ikke kan hjælpe alle ansøgerne. Hvis Dansk Folkehjælp skal hjælpe flest mulige udsatte børn og deres familier til en bedre jul, får organisationen brug for al den hjælp, der kan mønstres," fortæller Klaus Nørlem, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, der forventer et øget ansøgerantal hen over weekenden.