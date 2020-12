Fra torsdag formiddag er der entre til forretningerne I Noord via bagdørene ved P-pladsens øverste dæk eller fra Nordtorvet. Foto: Thomas Quvang

Julehandel gennem bagdørene

Kreative løsninger blandt I Noord´s forretningsdrivende for at holde liv i julesalget

Halsnæs - 17. december 2020 kl. 16:52 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Da statsminister Mette Frederiksen onsdag aften kom med yderligere corona-restriktioner, der bl.a. omfattede nedlukning af indkøbscentre i hele landet fra torsdag morgen, var der flere lokale forretningsdrivende der så julehandlen nærmest forsvinde ud i den mørke decemberluft. Men statsministeren åbnede en livgivende kattelem for de erhvervsdrivende i centeret I Noord. De nye regler tillader nemlig, at butikker der har udgang til gaden at holde åbent.

En mavepuster Og det fik de kreative idéer i gang blandt I Noord´s forretningsdrivende, og torsdag formiddag lykkedes det alle forretninger, at åbne og simpelthen fortsætte julehandlen gennem bagdørene. "Det er selvfølgelig en mavepuster, men jeg tænkt tanken, at det nok bar den vej", siger Gitte Steffensen, indehaver af Bella Lingeri i centeret I Noord. Hun fortsætter:

"Heldigvis var der denne mulighed for at fortsætte julehandlen frem til den 23. december, så selv om restriktionerne rammer centeret, så er man nødt til at acceptere tingenes tilstand og stå imod med oprejst pande". Hos Kim Antonsen og Torben Hansen i Shop 19 lyder det næsten identisk:

"Det er nogle rigtig store dage op til jul, men kan vi redde bare lidt ved at byde kunderne indenfor via bagindgangen, så er det fint. Vi står klar i forretningen med god service og gode tilbud", lyder det fra Kim Antonsen. Han slutter: "Der bliver lukket ned fordi der en en rigtig god grund til det, og det må vi acceptere".

Tænkt mange tanker En kreativ indgang er der ligeledes lavet fra Nordtorvet, hvor Bog & Idé også byder kunderne indenfor via bagdøren: "Det var en onsdag aften med hjertet oppe i halsen, hvad skulle vi stille op", lyder det fra indehaver Allan Ulrich. Han fortsætter: "Der blev tænkt mange tanker i løbet af aftenen og natten, og rigtig fint, at der åbnede sig en mulighed med indgang fra Nordtorvet, gudskelov. Og det hele er egentlig endt ok", siger Allan Ulrich. Hos Bog & Idé er der dog sat en stopper for modtagelse af flere pakker fra bl.a. GLS. Pakker der er indleveret kan selvfølgelig stadig hentes ligesom der stadig er åben for bestillinger via Bog & Idé's webshop. Tips og Lotto er ligeledes stadig tilgængelig.