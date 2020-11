Jubilæums-julehæfte på vej

Dette års julehæfte fra Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv er på vej ud i byens butikker, og det er en udgivelse fyldt med jubilæumshistorier.

Ikke alene har julehæftet 25 års jubilæum, det gælder også for juleaften på Strandgården for enlige, og i forordet fortæller den nu afdøde initiativtager Kurt Christensen om den 25 år gamle tradition.

Han nåede at holde 24 juleaftener med dem, der ikke havde nogen at være sammen med.

I julehæftet fortælles også om 100 år med Halsnæs Brugsforening i Torup, som holdt stort jubilæum i januar 2020, og i denne måned er det allerede 50 år siden, at Lerbjergskolen, nu Hundested Skole, blev indviet. I 1960erne voksede byen og behovet for en ny skole opstod, men de politiske planer om en moderne skole i byen mødte modstand ude på landet.

Julehæftets forsidebillede er kreeret af den lokale marinemaler Johannes Møller og lægger op til en af de store historier i Julen 2020: En lang epoke med lodstjeneste i perioden frem til 2017: "Der var et stort arbejde forbundet med at være lods, og de var forpligtede til at kende alle grunde i det farlige farvand..." står der i en længere beretning i Julen 2020 fra Hundested Lokalhistoriske Forening.