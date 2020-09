Jubel i svømmeklub over halforslag

- Det er en kæmpe overraskelse. Vi er superglade og spændte, lyder det fra formand for Frederiksværk Svømmeklub Pia Husted Rasmussen over udsigten til en ny hjemmehal i Frederiksværk.

Nyheden bredte sig som en lille tsunami i svømmehallen torsdag aften efter at Frederiksborg Amts Avis havde breaket den på sn.dk/halsnæs sent torsdag eftermiddag. Snakken gik blandt deltagerne i klubmesterskabet, og det blev annonceret i højttalerne.

Borgmester Steffen Jensen (S) foreslår til de igangværende budgetforhandlinger, at der opføres en ny svømmehal i Frederiksværk, der skal stå klar i 2023. Argumentet er at det vil være bedre og billigere end at renovere den nuværende hal, der blev taget i brug helt tilbage i 1979.

- Vi har jo brokket os over hallen, som der er meget galt med, og vidste at borgmesteren og teknikere havde været på besøg, men vi havde slet ikke set det komme nu, siger Pia Husted Rasmussen.

Frederiksværk Svømmeklub FSK tæller omkring 500 medlemmer. Man har frygtet en nedgang efter at der er kommet en ny lækker svømmehal i Frederikssund, ligesom hallen i Frederiksværk også oplevede lavere besøgstal, da der for nogle år siden kom en ny svømmehal i Helsinge.

- Alt afhænger selvfølgelig af om man bygger en hal som et legeland eller for undervisningssvømmere, Vi håber at komme med i en dialog om hvordan den bygges op, så der er plads til begge dele. Alle skal jo lære at svømme, og med flere offentligt besøgende i en lækker hal, vil vi også gerne tage flere svømmeelever. PÅ den måde fodrer vi hinanden, så der skal være et samarbejde, siger Pia Husted Rasmussen.