Jørn kan ikke vente med at komme til Tanzania: De har det ad helvede til

NØDHJÆLP: I 17 år har Jørn Møller sendt nødhjælp til Tanzania, og den tidligere skolelærer vil meget gerne af sted igen, selvom Tanzania er hårdt ramt af coronapandemien.

Halsnæs - 18. marts 2021

Med et hurtigt kig på smittetallene for coronavirus, ser situationen i Tanzania ud til at være godt under kontrol. Med over 60 millioner indbyggere har landet bare registreret 509 smittetilfælde og 21 døde - en smitte- og dødsprocent, der får de fleste af verdens landes indsats til at blegne. Men kradser man i overfladen så ser virkeligheden anderledes ud.

- Man har ikke officielt coronavirus i landet. Det er i følge præsidenten coronafrit, men jeg hører fra folk i landet, at mange dernede dør og bliver indlagt. De får bare af vide, at de har lungebetændelse, siger Jørn Møller.

I 2004 stiftede den pensionerede skolelærer og hustruen Kirsten foreningen Habari Tanzania, og siden har de sendt adskillige containere læsset med udstyr og redskaber til det afrikanske land og hjulpet skoler og hospitaler. Jørn Møller har også flere gange besøgt det afrikanske land, senest i 2020, og nu vil han gerne afsted igen.

- Det vil være spændende at komme derned og finde ud af, om der er nogen som helst mulighed for at assistere eller hjælpe i forhold til coronapandemien. For de har det ad helvedes til i de tætbefolkede områder i de store byer, hvor 30 mennesker for eksempel bruger den samme vandhane, siger Jørn Møller.

Besejret med bønner Sandheden er, at Tanzanias flotte smittetal senest blev opdateret i maj sidste år. Siden er der registreret 0 døde og 0 smittede, og i følge flere internationale medier, Reuters, BBC og Al Jazeera, har landets statsoverhoved præsident John Magufuli gjort sit til at nedtone farerne ved coronavirus.

Samtidig har han nægtet at tage restriktioner i brug, som vi kender dem herhjemmefra, for at mindske spredningen. Faktisk har Magufuli stædigt holdt fast i, at Tanzania har bekæmpet virussen med bønner og Guds hjælp, og nu er coronafrit.

Situationen skræmmer dog ikke Jørn Møller. Han ser frem til at få sine to vaccinestik mod coronavirus, så han kan komme afsted.

- Jeg har længe tænkt på at tage til Tanzania igen for Habari, men min familie satte sig nærmest på mig, da de hørte om mine tanker og sagde »du bliver bare hjemme«. Men når jeg har fået vaccinen, så tror jeg ikke, at jeg vil være så udsat, og så vil jeg af sted. Men jeg kommer selvfølgelig til at opføre mig fornuftigt og bruge værnemidler, siger den lokale nødhjælpsmand.

Onsdag døde præsident Magufuli så pludselig. Han havde ikke vist sig offentligt i flere uger, og der var begyndt at cirkulere rygter om hans helbred - blandt andet at han var smittet med coronavirus. Den officielle udmelding lyder dog, at han døde af en hjertefejl.

Om tabet af den coronafornægtende præsident ændrer på Tanzanias håndtering af corona er umuligt at give svar på, men Verdensundhedsorganisationen WHO kalder situationen i det afrikanske land bekymrende. Mange indbyggere er blevet indlagt med vejrtrækningsbesvær, og flere rejsende ud af Tanzania er desuden testet positiv for coronavirus.

WHO opfordrede derfor i slutningen af februar Tanzanias styre til at gribe ind over for corona-pandemien.

Hjælp til stammefolk Det er den virkelighed, som venter, hvis Jørn Møller igen tager turen fra Hundested til Dar es Salaam. Habari Tanzania er ligesom en række tilsvarende foreninger en del af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling(DMRU) - en paraplyorganisation for 31 danske kirker og kirkelige organisationer, der samarbejder med partnerorganisationer i over 40 udviklingslande. De får hvert år penge af staten, som bliver brugt på at transportere nødhjælp verden rundt.

Nødhjælpsarbejdet startede for 17 år siden, da Møller-parret besøgte en ven i Tanzania. Her så de, hvor mange nødvendige og helt basale ting, som manglede i landet. Nu prøver Jørn Møller at komme derned én gang om året. Hans sidste tur var i januar 2020, lige inden coronapandemien lukkede hele verden ned.

- På sådan en tur suser man rundt og prøver at lave noget fornuftigt, siger han og fortæller begejstret videre.

- Jeg har fundet ud af, at der er en lille stamme, som bor tæt på Mbulu, der stadig lever som jægere og samlere. De er begyndt at gå med tøj, men de har ingen vand eller strøm. Jeg håber, at vi kan lave en ordentlig vandboring ved dem, men det kræver, at en konsulent dernede siger god for det, siger Jørn Møller.

Lige nu har Habari Tanzania to containere liggende på et skib ud for Dar es Salaam. Her mangler det sidste papirarbejde at falde på plads, inden de kan komme i havn og blive tømt til gælde for hospitaler rundt om i landet.

- Vi har ikke umiddelbart noget med i containerne som kan hjælpe med coronasituationen. Det er svært, fordi de ikke tester og analyserer på virussen, som vi kender herhjemme fra. De har håndsprit og mundbind, men det er ikke populært at bruge, for de vil slet ikke kendes ved coronavirus, siger Jørn Møller.

Dialyseudstyr og senge Normalt er containerne fyldt med ting, som Jørn Møller har fået gennem sit omfattende netværk. Det stammer typisk fra overskudslagre eller lukkede afdelinger af skoler, plejehjem og sygehuse på hele Sjælland. Rullestole, toiletstole, kanyler, katetre og en gang i mellem special udstyr, såsom høreapparater ellers fuldt udstyr til øjenoperationer, som Jørn Møller sidste år havde med.

I år er der blandt andet 50 hospitalssenge og udstyr til dialyse med i lasten.

- De har sådan ønsket sig at få materiale til dialyse, så det har vi arbejdet på at skaffe til et hospital. Jeg fandt ud af, at Norge har et gammelt hjælpesystem dernede, og der er en læge derfra, som vil sætte en afrikansk kollega ind i, hvordan man bruger det, siger Jørn Møller.

Han har ofte også sportstøj eller fodbolde med fra den lokale Intersport, kirkelys fra det lokale menighedsråd og mobiltelefoner fra den lokale virksomhed Ducator, som en af Jørn Møllers gamle elever er indehaver af.

- Så slæber jeg en ekstra kuffert på 25 kilo med under armen, og det vækker altid stor glæde, når de ser mig, siger Jørn Møller og slutter af med en lille bøn.

Nødhjælpsforeningen har nemlig selv brug for hjælp. De har haft lager i nogle forladte bygninger, som snart skal bygges om til boliger, og de mangler derfor lagerplads til alt det udstyr, som de samler sammen.