"Jo før der bliver sat ind, jo bedre"

Halsnæs Kommune har netop slået dørene op til et nyt tilbud om åben anonym rådgivning for børn, unge og forældre.

Oplever du som barn, forældre eller familie, at det er svært at komme gennem skilsmissen, at I har store konflikter i hjemmet, eller at du har brug for nogen at tale med om de følelser, du går at tumler med? Så er der hjælp at hente - helt uden tidsbestilling eller henvisning.

Formålet med det nye rådgivningstilbud er at give børn og deres familier mulighed for at få støtte og vejledning til at løse problemerne inden for familiens rammer så tidligt som muligt, og inden problemerne bliver for store. Derudover kan rådgiveren hjælpe dig videre, så du får den hjælp, du har behov for.

Det er muligt både at komme som familie og alene, og det er ganske gratis at gøre brug af rådgivningen. Du kan endda være anonym, hvis du ønsker det.

Tilbuddet er for alle med børn og unge op til 18 år, der oplever problemer inden for familielivet, og du har mulighed for at komme ind direkte fra gaden uden hverken tidsbestilling eller henvisning og få en snak med en af kommunens socialfaglige rådgivere.

Udvikling og trivsel

Udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse, Michael Thomsen glæder sig over åbningen af den nye rådgivningsmulighed:

"Jo tidligere der bliver sat ind, når børn og deres familier oplever, at livet er svært, jo bedre er det for deres udvikling og trivsel. Derfor er jeg også glad for, at vi nu kan styrke vores forebyggende indsatser med tilbud om åben rådgivning. Det vil være med til at sikre, at de, der har behov, kan få hjælp så hurtigt som muligt. Men også at familierne kan få vejledning i, hvor de kan få mere specialiseret hjælp, så de oplever en så relevant og målrettet indsats som overhovedet muligt", udtaler Michael Thomsen.

Det nye rådgivningstilbud holder til i Familiehuset, Vognmandsgade 12 i Frederiksværk, og har åbent for personlig henvendelse torsdage ml. kl 15-17. I samme tidsrum har du også mulighed for at henvende dig telefonisk.