Se billedserie Fredag fik Shadi huen på efter veloverstået pædagogeksamen. Nu skal hun i gang med at søge job som pædagog i dagtilbud Foto: Jan Stephan

"Jeg vil gerne ses som et menneske, som en kvinde"

Shadi kunne ikke et ord dansk, da hun kom til Danmark i 2012 - i fredags sprang hun ud som færdiguddannet pædagog

Halsnæs - 02. juli 2021 kl. 11:21 Kontakt redaktionen

Shadi, som betyder 'glad', er 34 år og kommer fra Iran. Hun bor i Frederiksværk med sin mand og deres dreng på 10 år . Og hunden Loui. "Der er så meget dårlig omtale af flygtninge og indvandrere. Både medier og politikere fortæller, at indvandrerkvinderne bare går derhjemme, føder børn og ikke deltager i samfundet," siger Shadi og fortsætter:

"Jeg er flygtningekvinde, jeg bliver ked af det, når jeg hører det. Jeg vil gerne ses som et menneske, som en kvinde. Jeg er ikke farlig, og jeg er ikke flygtet til Danmark for at få penge., "Da jeg gik i sprogskole, lærte jeg flere iranske, irakiske og syriske kvinder at kende. Det er mine veninder nu, og de er næsten alle gået videre med uddannelse."

Fra sprogskole til pædagoguddannelse Shadi har også selv taget en uddannelse. Hun startede i sprogskole januar 2013. To år senere begyndte hun på Grundforløb til Pædagogisk Assistent - det blev afsluttet med et 12-tal. Så tog hun den to-årige uddannelse til Pædagogisk Assistent - den blev afsluttet med et 10-tal.

Fredag fik hun huen på som bevis for bestået Pædagoguddannelse - med et 7-tal i bacheloropgaven.

Fik ikke opbakning At nå så langt så hurtigt har krævet både viljestyrke og hårdt arbejde.

"Jeg er taknemmelig over, at det danske samfund har givet mig mulighed for at uddanne mig. Hvis man vil, så kan man. Men det var ikke med opbakning fra min sagsbehandler i Halsnæs Kommune," fortæller Shadi og fortsætter. "Jeg havde først en god sagsbehandler, men så blev der skiftet sagsbehandler flere gange. Og så blev jeg hverken set eller hørt."

"Jeg blev ikke støttet i mit ønske om at tage en uddannelse. 'Du vil ikke kunne leve af SU, og så kommer du tilbage for at få flere penge', blev der sagt. Jeg fik ingen hjælp til, hvordan jeg kunne komme i gang med uddannelse. " "Jeg ved ikke, hvorfor de behandlede mig på den måde, jeg forstår det ikke. Der er nogle sagsbehandlere, som undervurderer kvinder og deres ressourcer - de motiverer ikke." Men Shadi gav ikke op, hun opsøgte i stedet en studievejleder i VUC. Og så fik hun hjælp til at komme i gang med det pædagogiske grundforløb, der kunne bane vej til uddannelsen som Pædagogisk Assistent. Og herefter pædagoguddannelsen.

På normeret tid Hele uddannelsesforløbet er klaret på normeret tid - ikke engang en operation for kræft fik hende til at sætte uddannelsen på stand by. Morfinen var dårligt ude af kroppen, før hun var tilbage på studiet.

Nu er hun færdig og kan kalde sig pædagog. Det har været hårdt arbejde i mange år, så nu vil Shadi slappe af.... i tre-fire dage. Så skal hun i gang med at søge job som pædagog i dagtilbud.