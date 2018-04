Jeg skal vænne mig til at hedde borgmesteren

- I bund og grund går jeg ærlig talt ikke så meget op i, hvad der er på væggen. Jeg er sportsmenneske, holder med Liverpool, farverne passede meget godt, det giver lidt pingpong og skaber en god stemning, når medarbejderne kommer herind. Samtidig vil jeg gerne bevare så meget af mig selv og undgå at være højtidelig. Jeg kommer fra en arbejderfamilie, Liverpool er en arbejderby. Jeg er borgmester, men jeg er også bare mig, siger Steffen Jensen om valget af udsmykning på væggen og tilføjer, at det har været svært for ham at vænne sig til at gå fra at hedde Steffen til at blive tiltalt som borgmesteren.