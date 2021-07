"Jeg havde jo sort bælte i buffet'

”Til at starte med var det simpelthen fravalg og kostomlægning. Slut med chips, grill-kyllinger, pizza’er. Jeg havde jo nærmest sort bælte i buffet, og den dag i dag fatter jeg ganske enkelt ikke, at jeg dengang kunne spise så meget”, siger Janni Brask Olsen og tilføjer:

Det blev startskuddet til livsstils ændring af de helt store for den lokale kvinde fra Enghaven i Frederiksværk. En ændring der på næsten 1½ år har betydet et farvel til – hold nu fast – 36 kilo:

”Det var en svær vej, nogle svære skridt at bevæge sig ned i det lokale fitness-center. Tidligere har jeg været i motionscenter, alt for useriøst og ofte trak jeg 'jeg har det hårdt kortet’ og droppede træningen. Men jeg gjorde det denne gang og det satte også ekstra gang i ’farvel til kiloene-processen’”, fortæller Janni der gik et par måneder i motionscenter.

Og ganske hurtigt røg de første mange kilo af sidebenene, og det betød, at Janni tog mod til sig og brød en af de første store grænser, at vise sig i et fitness-center i tæt siddende træningstøj:

”Jamen jeg begyndte jo at gå og startskuddet var egentlig et corona-arrangement af Kasper Kristoffersen fra Intersport i centeret, der lavede ’Lockdown Walk – gå sammen hver for sig’. Et super fint arrangement som tiltalte mig rigtig meget”, siger Janni der siden har vandret lokalområdet tyndt.

Men så kom coronaen på ny snigende, og det betød nedlukning af motionscentre, og det var en bet for Janni. Hun kom dog ganske hurtigt på en ny motionsform, nemlig vandring, og den har vist sig at være utrolig givende for Janni:

”Jeg har vel slidt 4-5 par kondisko op alene i år. Det er blevet til gåture rundt om Arresø, jeg har gået tre maraton-ruter, jeg har gået til og fra arbejde i Hillerød, og da der var storskærms arrangement i Rødovre i forbindelse med EM-kvartfinalen i fodbold mod Tjekkiet, så gik jeg fra Nellikkevej derind og følte lidt, at alle dem her var samlet heppede bare en smule på mig. Efter kampen, og blev så hentet og kørt hjem. Det var en tur på 50 kilometer”, fortæller Janni Brask Olsen, som bl.a. finder inspiration til de daglige gåture fra en noget anderledes vinkel:

”Hvis jeg eksempelvis ser et opslag på de sociale medier, at en ven eller veninde har gået så og så mange kilometer, jamen så skal jeg bare gå endnu længere. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det virker rigtig godt for mig”.

”Jeg konkurrerer med folk uden at de ved det”, smiler Janni og kommer med et eksempel:

Camino og Mammut

Og trods de lange distancer på gå-ben, så er der mod på endnu mere:

”Jeg har for kort tid siden tilmeldt mig ’Mammut-ruten’ som er et helt specielt event der foregår den 28. august. Det går i al sin enkelthed ud på, at gå en rute på 100 kilometer og gøre det indenfor 24 timer. Det bliver hårdt, men jeg tror på, at det kan lade sig gøre for mig, og til den begivenhed har Kasper Kristoffersen været så venlig, at sponsere det rigtige fodtøj”, siger Janni der også har en fremtidsdrøm i støbeskeen:

”Jeg kunne rigtig godt tænke mig at gå ’Caminoen’, de 800 kilometer fra Pyrenæerne langs pilgrimsvejen frem til Santiago de Compostela, det er et fremtidigt mål for mig”, siger Janni Brask Olsen, der gennem sin snart 1½-år lange rejse har fået mange opmuntrende tilkendegivelser: