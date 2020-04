Se billedserie Udvalget for Miljø og Plan ønsker at gå den lange vej med en samlet lokalplan for større sommerhusområde i Asserbo fremfor kun at tage stilling til et projekt på Den Korte Vej nummer 1. Foto: Niels J. Larsen

Ja til samlet lokalplan i Asserbo

Halsnæs - 30. april 2020 kl. 04:31 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På onsdagens møde i Udvalget for Miljø og Plan var der enstemmig opbakning til at der skal arbejdes videre med en samlet plan, der sættes retningslinjer for sommerhusbyggeri i et større område mellem Asserbo og Karsemose.

Det vil - som man kunne læse i Frederiksborg Amts Avis onsdag - give Halsnæs Kommune mulighed for at undgå opførelse af store luksussommerhuse med henblik på udlejning, der risikerer at ændre områdets karakter som det er sket på den tidligere Asserbohusgrund.

Anledningen til forslaget om en samlet lokalplan er dels medieomtalen og klagesager i forbindelse med de 12 megasommerhus på Asserbohus-grunden og dels en konkret ansøgning om at udstykke en stor grund på Den Korte Vej ved Nyvej til seks sommerhuse. Tanken er at lave en samlet plan for et område afgrænset af Møllevangsvej, Nyvej og Helsingevej, en den præcise afgrænsning skal afklares nærmere i det videre forløb.

Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) gav i Frederiksborg Amts Avis udtryk for et ønske om at begrænse størrelser på nye sommerhuse til eksempelvis 200 kvadratmeter med krav til beplantning, således at det nuværende skovprægede sommerhusområde eller blev forvandlet til udlejningsfabrikker, som hun udtrykte det.

Indstillingen fra forvaltningen om at lave en samlet plan blev fulgt af alle udvalgets medlemmer.

- I Venstre har vi ikke noget imod store sommerhuse, men det skal ikke udvikle sig til partylandsbyer, og det vil det være muligt at tage højde for, siger udvalgsmedlem Steen Hasselriis (V) og tilføjer at der ikke på mødet blev talt nærmere om anbefalede maksimale størrelser på nye sommerhuse.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.