Halsnæs Byråd har nu givet grønt lys til frasalg af 60 boliger i Høje Tøpholm. Arkivfoto.

Ja til frasalg af 60 boliger

Med stemmerne 20-1 har Byrådet sagt god for, at 60 boliger i Høje Topholm sælges fra

Halsnæs - 22. november 2020 kl. 12:36 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Som tidligere omtalt i Halsnæs Avis, er Hundested Almennytige Boligselskab blevet enige med en køber om at frasælge 60 boliger (i stedet for 52) i Høje Tøpholm.

En ændring som Halsnæs Byråd skal godkende.

"Enhedslisten kommer aldrig til at lægge stemmer til at sælge eller nedrive ellers udmærkede almene boliger. Derfor jeg til at udvide den glidebane, man har været i gang med i længere tid," fastslog Thue Lundgaard (EL).

Michael Thomsen (V) glædede sig over, at man i stedet for at rive boliger ned kan konverteres dem til privatejede lejeboliger:

"Det viser sig, at de boliger, som er i privatejet regi, rent faktisk er billigere at bo i og bedre istandsat end tilsvarende boliger lige siden af i en almennyttig boligforening," sagde han.

Steen Hasselriis (V) følte trang til overfor Thue Lundgaard at præcisere, hvad der egentlig stemmes om:

"Dagsordenen drejer sig om man vil have, at lejligheder bliver solgt og brugt til private lejemål, eller om de skal rives ned. Hvis Enhedslisten stemmer imod i dag, så stemmer de for, at de boliger bliver revet ned."

Det fik dog ikke Thue Lundgaard til at ændre kurs. Han stemte som den eneste imod frasalg af 60 boliger i Høje Tøpholm.

Beboere bevarer 'oprykningsret'

I sidste uges artikel om Høje Tøpholm refererede vi fra dagsordenteksten at:

"Beboerne i de berørte boliger vil kunne blive boende, men de mister deres interne fortrinsret til anden bolig i Høje Tøpholm."

Men det er ikke korrekt, gør DAB opmærksom på:

"Bestyrelsen i Hundested almennyttige Boligselskab har vedtaget, at beboerne i de berørte boliger ikke vil miste deres interne oprykningsret til HAB's boliger i Høje Tøpholm," skriver DAB (ejendomsadministrator for Hundested Almennyttige Boligselskab) således i en mail til Halsnæs Avis.