Ja til fastfood - nej til stort skilt

Halsnæs - 14. december 2020 kl. 04:21 Kontakt redaktionen

Af Niels Jørgen Larsen

Der tegner sig et flertal for at sige ja til endnu en fastfood-restaurant ved Karlsgave-rundkørslen i Frederiksværk, men til at sige nej til, at Burger King får lov til at sætte et højt skilt - en såkaldt Pylon - op ved rundkørslen overfor den tilsvarende fra McDonalds.

I første omgang er det dog kun et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for en restaurant på Ildtornvej, der skal sendes i høring nu halvandet år efter at ønsket om en Burger King blev fremsat. Byrådet tager stilling til det på mødet torsdag, der i øvrigt afvikles online på grund af Corona-situationen.

I Økonomiudvalget onsdag stemte fem af syv medlemmer - Socialdemokratiet og Venstre - for at sende forslaget i høring. SF og Enhedslisten var imod.

En særskilt afstemning om punktet med skiltning i form af en Pylon ved rundkørslen udenfor det areal restauranten skal ligge på endte med tre stemmer (Venstre) for og fire imod (S, SF og EL).

Pylon bliver altså ikke en del af lokalplanen med mindre flere socialdemokrater går imod borgmester Steffen Jensen og Co. og følger Jannik Haulik Jørgensens holdning. Han stemte i Udvalget for Miljø og Plan sammen med Venstre og DF for tilladelse til Pylonen, således at der var flertal for den her.

Forud for vedtagelserne havde Anja Rosengreen (SF) på økonomiudvalgsmødet stillet et ændringsforslag om at sagen sendes til behandling i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse »for at få en sundhedsfaglig vurdering af mulig konsekvens af, at der ikke længere vil være mulighed for en dagligvarebutik i området Maglehøj/Skovfogedengen.«

SF var allerede da sagen kom frem for halvandet år siden modstander af projektet, da man mente at plangrundlaget lagde op til, at der kunne laves dagligvarebutik og ikke restaurant på området. I forbindelse med udvalgsbehandlingen gentog Anja Rosengreen det synspunkt og argumenterede for, at restauranter skulle placeres i bymidten for at skabe mest liv her.

Forud for mødet i Økonomiudvalget blev sundhedsperdspektivet debateret på sociale medier i forhold til Halsnæs Kommunes udfordringer her, men samtlige seks andre i udvalget stemte imod forslaget fra Anja Rosengreen.