Så er det slut med at bevæge sig ud på isen.Tøvejret har fået Halsnæs Kommune til i dag onsdag at fjerne alle skilte med 'Færdsel på isen tilladt'. Foto: Esther Dyrby.

Istiden er afblæst

Frostvejret er afløst af tøvejr. Det får Halsnæs Kommune til officielt at afblæse istiden for denne gang. Det sker med disse ord:

"Du kan godt pakke skøjterne væk for nu. På grund af de stigende temperaturer vi har i dag, og forventer at få de kommende dage, så er tøvejret altså for alvor i gang. Det betyder, at det desværre ikke længere er sikkert at færdes på isen. Øv øv..."