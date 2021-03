Se billedserie Tøris på minus 79 grader blev blæst på de gamle eltavler for at rense dem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Iskoldt blæs på tavlerne i Turbinehuset

Halsnæs - 12. marts 2021 kl. 11:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Isperler på størrelse med riskorn blev fredag morgen skudt ud med stor hastighed mod det gamle eltavler i det lille gule Turbinehus ved kanalen.

Turbinehusets Venner, der blev stiftet i 2017, havde fundet frem til Rødovre-firmaet OMØ til den meget specielle opgave med at anvende isblæsning til at rense eltavlerne ved brug af 200 kg tøris, der blev blæst mod tavlerne med et tryk på syv bar.

Ved isblæsningen presses tørisen, kuldioxid i fast form, med en temperatur på minus 79 grader igennem en stråledysse. Kuldioxiden fordamper, når den rammer overfladen, der sker intet slid og efterlades ikke affald.

- Blæsning med tøris bruges til at rense steder, der risikerer at ruste hvis man bruger vand. Det er en meget skånsom rensemetode, som samtidig får det helt rent, fortæller Jimmy Larsen fra firmaet til Frederiksborg Amts Avis.

Højtryksrensningen kan køre med et tryk på 9-10 bar, men han nøjedes med syv her for ikke at risikere at ødelægge noget.

Firmaets normale opgaver er at rense maskindele på kraftvarmeværker i Danmark og det meste af Europa, så for Jimmy Larsen var det en sjov og anderledes opgave. Tilmed kendte han lidt på forhånd til Frederiksværks industrihistorie, da han for en del år siden deltog i en byvandring.

Med rensningen at tavlerne er der taget endnu et skridt til at nå målet for foreningen Turbinehusets Venner. Nemlig at kunne åbne huset som et minimuseum der vidner om Frederiksværk som industriens vugge. Turbinehuset kan dateres tilbage til 1750 og herfra er via vandet fra Arresø produceret strøm til fabrikkerne.

I august sidste år blev turbinehjulet anbragt i huset igen efter at være blevet istandsat hos Nordisk Staal, og nu kører maskineret igen takket være de ny læderremme der er monteret.