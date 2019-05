Projektet Rasmussen Have er et af de seneste som lokalpolitikerne har skulle tage stilling til. Her ønsker en investor at rive to bygninger og en tankstation langs Amtsvejen ned for at gøre plads til 28 boliger samlet under et tag. Illustration: ARCnordic

Investorer flokkes om Halsnæs

Halsnæs - 31. maj 2019 kl. 08:06 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Investorer og projektmagere har for alvor fået øjnene op for Halsnæs Kommune. Blandt de projektforslag som de seneste måneder er landet på kommunens bord er planerne om at bygge fem huse med 40 lejligheder på Åsebro, et byggeri med 28 boliger langs Amtsvejen i Hundested og på det seneste byrådsmøde behandlede politikerne to sager på den lukkede dagsorden, hvor investorer ønsker at bygge et endnu ukendt antal seniorboliger på Rådhusgrunden i Frederiksværk og i Højbjerg-området i Hundested. Dertil kommer Hundested Havns ønske om at bygge et boligkompleks på Nordmolen og XXXX planer om at omdanne Auderødlejren til enten videns-, sports- eller ældreby.

Interessen kan mærkes både i forvaltningen, men også på borgmesterkontoret. Steffen Jensen haft flere møder og været på mange besøg med mulige investorer.

- Vi oplever stor interesse og har gjort det i noget tid. Der er mange, som henvender sig med planer, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Han har flere bud på den store interesse for Halsnæs og peger blandt andet på, at konjunkturerne kommer kommunen til gode, fordi folk har stor købekraft.

- Og så er grundene i Halsnæs stadig billige og til at betale for dem, der udvikler projekterne. Samtidig har vi flere lokale virksomheder med stor volume, som er interesseret i at investere i kommunen, siger Steffen Jensen og gør det klart, at en del interesse også skyldes kommunens ageren.

- En del af interessen skyldes, at vi er proaktive på området. Vi har selv taget initiativ og henvendt os til folk, som tidligere har vist interesse for at bygge i andre områder i kommunen. Det gælder blandt andet Højbjerg-området, i Kregme og i Ølsted, siger Steffen Jensen.

Det skyldes blandt andet, at kommunen gerne vil være med til at styre boligudviklingen.

- Vi har en stor mangel på ældre- og seniorboliger. Den vinkel har vi forsøgt at anlægge, når vi skal skaffe boliger. Kan ældre mennesker rykke fra parcelhuset og ind i en god ældrebolig, så vil det nemlig samtidig give mulighed for at børnefamilier kan flytte ind i stedet, siger Steffen Jensen.

Han gør det klart, at kommunen gerne vil have blandede boligtyper, men at det kan være svært at føre ud i livet.

- Det største problem har været en stor interesse for at bygge almenboliger. Vi vil gerne imødekomme noget af det, men det svært, fordi det kræver, at kommunen skaffer en vis grundkapital og likviditet og lægger millioner ud. Det kan være, at der kan sættes nogen penge af til det i næste budget.

