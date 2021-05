Kirkeministeriet har nu været et halvt år om at træffe afgørelse om det omstridte menighedsrådsvalg i Melby. Flere parter kritiserer den langtrukne affære. Foto: Thomas Olsen

Intet svar fra de højere magter: Ministerium tavst om omstridt valg

Halsnæs - 31. maj 2021

Ifølge Bibelen tog det Gud seks dage at skabe både himmel og jord, men det har indtil videre taget Kirkeministeriets jurister seks måneder at træffe afgørelse om det omstridte menighedsrådsvalg i Melby Sogn i Halsnæs Kommune. Den lange ventetid på svar har resulteret i flere rykkere til ministeriet, blandt andet fra Søren Christensen, formand for Melby Menighedsråd.

- Vores tålmodighed er brugt op. Vi synes ikke, at man kan være bekendt at bruge så lang tid på at behandle sagen, når alle fakta er oplyst. Der er ikke mere at finde ud af, det er bare at træffe en beslutning. Det har ministeriet nu haft et halvt år til, og det er urimeligt, at det har taget så lang tid, siger Søren Christensen.

Valget blev afholdt i september sidste år, og her bøjede og brød menighedsrådet flere valgregler, angiveligt for at tage coronahensyn til de ældre og svagere borgere. Det resulterede i en klage fra et sognebarn, og siden er valget både blevet erklæret ugyldigt af en biskop og anket til Kirkeministeriet.

Her har sagen nu ligget i et halvt år, men intet tyder på, at en afgørelse er på vej fra de højere magter.

Kirkeministeriet oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at sagen er under behandling, men at det er ikke muligt at komme med et estimat for, hvornår der falder en afgørelse.