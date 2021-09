Se billedserie I 2018 blev Jacob Skov Årets Stålmand og fik efterfølgende præmier og hyldest fra sin plads på pdiets top. Det scenarie kommer ikke til at ske ved årets Stålmand, hvor vinderne ikke må hyldes. Foto: Kasper D. Dønbo

Intet guld til stålmænd: Må ikke hyldes

Halsnæs - 01. september 2021 kl. 10:11 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Normalt bliver de tre hurtigste deltagere på de forskellige distancer til Frederiksværk Stålmand hyldet på podiet med klapsalver, medaljer og præmier, men i år venter der ingen hyldest til vinderne, når de kæmper sig i mål efter at have svømmet, cyklet og løbet. Frederiksværk Stålmænd har fået ændret sin polititilladelse, og det betyder, at de ikke må have konkurrenceelementer såsom podiepladser og præmier til vinderne.

- Vi må ikke hylde vinderne, som vi har gjort tidligere. Det er sindssygt ærgerligt, og vi er trætte af det, siger Lise Steenberg Pedersen, projektleder i DGI for Frederiksværk Stålmand.

Arrangørerne har meldt situationen ud til deltagerne, og to personer har efterfølgende bedt om at få deres startgebyr tilbage.

- Det viser jo, at den primære grund til at deltage er for motionen og hyggens skyld, ikke for at være øverst på podiet, men vi synes stadig, at det er en vigtig detalje, som vi nu kommer til at mangle, siger Lise Steenberg Pedersen.

Hun gør det klart, at deltagerne stadig får en tid, at der vil blive trukket lod om nogle præmier, så flere deltagere kan gå hjem som vindere.

Ned i kategori Når man afholder cykelløb på eliteniveau, motionscykelløb, triatlon eller ironman-konkurrencer med mere end 100 deltagere kræver det en tilladelse fra politiet at holde. Politiet arbejder her med fire forskellige kategorier, når de skal give tilladelse til større motions- og sportsarrangementer. Kategori 1, 2 og 3 omhandler professionelle konkurrencer, som VM, Danmark Rundt og lignende. Her bliver ruterne spærret af for andre trafikanter, og der anvendes både trafikofficials og racemarshalls. Typisk assisterer Hjemmeværnet også med trafikregulering ved større arrangementer.

Frederiksværk Stålmand har hidtil tilhørt kategori 3 og været anset som et konkurrenceløb, selvom det lokale triatlonevent aldrig har lukket veje og spærret ruter af.

- Det må vi ikke i Frederiksværk, så vi har altid kørt på cykelstien og haft officials ude på ruten til at hjælpe med sikkerheden, siger Lise Steenberg Pedersen.

I år er Stålmanden dog blevet nedgraderet og har kun fået en tilladelse i kategori 4, der bliver givet til motionsarrangementer.

Det er 7. gang, at der afholdes Frederiksværk Stålmand, og det er endnu muligt at eftertilmelde sig. Foto: Kenn Thomsen

- Deltagernes sikkerhed er selvfølgelig vigtigst, men vi skal have en snak med politiet om, hvad vi kan gøre til næste år, siger Lise Steenberg Pedersen.

Forventede ikke udsolgt I 2019 var Frederiksværk Stålmand udsolgt, men successen lod sig ikke gentage i 2020, hvor den smitsomme coronavirus og de omfattende restriktioner, som samfundet blev pålagt, gjorde det umuligt at afholde Stålmanden. I stedet deltog cirka 500 motionister i en virtuel udgave af løbet.

Selvom eftertilmeldingen til den 7. udgave af Frederiksværk Stålmand endnu er i gang, så ligner det ikke, at løbet i år kan melde udsolgt.

130 stålmænd og stafethold skal i skrivende stund dyste på løbets længste distance, hvor der svømmes 1.9 kilometer, cykles 89 kilometer og løbes 20,5 kilometer. 300 deltagere og stafethold har desuden meldt sig klar til Stålsprinten, hvor deltagerne svømmer 500 meter, cykler 25 kilometer og løber fem kilometer.

Dertil kommer cirka 100 børn, som er tilmeldt de tre løbedistancer Stålkids - 1, 2 og 5 kilometer.

- Tallene for selve stålmanden ligger cirka 20 deltagere under, hvad vi tidligere har haft. Til gengæld er der flere stålsprintere klar, siger Lise Steenberg Pedersen.

Hun forklarer, at der i øjeblikket er en tendens til, at motionsarrangementer får færre deltagere end før coronaen.

- Vi kan se på andre arrangementer, at der er et stort frafald. Folk har ikke fået trænet og er ikke klar formmæssigt. Vi har fået flere henvendelser fra folk, som ønsker at flytte deres startnummer til næste år, fordi de ikke har nået at blive klar, siger projektlederen og fortsætter:

- Samtidig er mange arrangementer rykket her til efteråret, så der er virkelig mange races at vælge mellem og kamp om deltagerne. På den baggrund forventede vi ikke udsolgt i år, men vi er tilfredse med deltagerantallet, siger projektlederen.

Bedre plads Starten på Frederiksværk Stålmand bliver som altid i Frederiksværk Lystbådehavn. Herefter skifter deltagerne til cyklen, inden de rammer sidste skiftezone ved Gjethuset, hvor der også er målområde, når stålmændene- og kvinderne er færdige med dagens strabadser. Det har DGI ikke tænkt sig at ændre på.

- Vi laver en genganger af 2019-udgaven, som vi havde rigtig gode erfaringer med, siger Lise Steenberg Pedersen.

- Men vi kommer til at sikre os, at der er god plads i start- og skiftzoner, i målområder og på selve ruten. I år sender vi folk af sted med forskudt start. Det har været et ønske fra flere deltagere. Det kommer til at give mindre kamp om pladsen i vandet, samt et bedre flow og mere spredning i skiftezoner og på ruterne.

Projektlederen håber stadig at se mange publikummer heppe på deltagerne undervejs og har i den forbindelse lavet et samarbejde med Handelsbanken om nogle særlige plakater. Her står budskaber som »Husk afstand - så er der god plads til at heppe« eller »Undgå kys og kram - men klap lidt højere«.

- Vi vil ikke undvære publikum, og de kan sagtens komme op og stå langs hegnet og vil ikke blive delt op i sektioner. Men folk er efterhånden trætte af at blive mindet om restriktioner og forbehold, så vi har forsøgt at komme med budskaberne på en lidt anderledes måde, siger DGI's projektleder.