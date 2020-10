International virksomhed donerer frugttræer til landsby

Her i 2021 markerer den internationale virksomhed Control Union sit 100 års jubilæum ved at plante i alt 5.000 træer i hele verden, og et par af dem skal plantes i landsbyen Torup.

Virksomhedens danske kontor arbejder med bæredygtighed, har til huse i Dyssekilde Station, og i samarbejde med lokalrådet Torup Ting har Control Union valgt at donere to æbletræer til Torups Byjord, hvor byens beboere i generationer fremover kan få glæde af både træer og frugter.

Det markeres den 28. oktober kl. 10, hvor børnehaveklassen fra Halsnæs Lilleskole er indbudt til at sætte spaderne i jorden og plante træerne, og afslutningsvist serveres æblejuice til alle fremmødte.

Control Union i Torup er på et år vokset fra en til fire ansatte, som arbejder med bæredygtig certificering, bl.a. inden for træ, papir, landbrug og tekstil.

”Vi tilbyder certificeringer, som er med til at gøre en forskel på et socialt ansvarligt plan for de involverede arbejdere, såvel som på et miljømæssigt plan både lokalt og globalt” siger certificeringsleder Astrid Wodschow på det lokale kontor.

”Vi ved, at dette er værdier, som Torup Ting også går ind for, og derfor synes vi det er meningsfyldt at gå sammen om at donere æbletræerne og lade træerne vokse et sted, hvor de kan være et socialt samlingspunkt, til gavn for lokalbefolkningen,” fortsætter hun.

Control Union er repræsenteret i bl.a. europæiske lande, i Afrika, Asien og Nordamerika.