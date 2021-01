Instruktørbesøg på gymnasiet

Onsdag 27. januar havde Frederiksværk Gymnasium %& HF besøg af filminstruktør Lin Alluna fra Station Next.

På forhånd havde eleverne set og analyseret to af Lins dokumentarfilm "Gardens of Dust" (2016) og "Whispering Revolution"(2015), som foregår i henholdsvis Jordan og Bangladesh.

Elevernes havde mange gode spørgsmål til Lin, som fortalte om hvordan hun altid har holdt af at fortælle historier på kreative måder og at filmmediet samler mange udtryksformer i ét.

Det er svært at putte Lins film i et bestemt genre-kasse, for som hun selv siger: