Ølsted skole og de øvrige kommunale skoler samt dagtilbud genåbner først mandag 20. april. Foto: Niels J. Larsen

Institutioner åbner først den 20. april

Halsnæs - 12. april 2020 kl. 13:14 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et ekstraordinært møde via Skype påskedag har Økonomiudvalget i Halsnæs Kommune vedtaget planen for den kommende genåbning af skoler og dagtilbud. Det blev besluttet, at der fra mandag den 20. april sker en genåbning for skolebørnene i 0.-5. klasse og for børnene i dagtilbud i Halsnæs Kommune forudsat, at den enkelte skole og institution kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Frem til genåbningen vil den eksisterende nødpasning fortsætte på hverdage. Sidste dag med nødpasning bliver dermed fredag den 17. april. På dagtilbudsområdet vil nødpasning som hidtil foregå i børnehusene i Kregme, Hundested og Frederiksværk, mens det for skole- og SFO-børn fortsat er på Magleblik Skole. Afhængig af pasningsbehovet kan antallet af pasningssteder udvides.

Fra den 20. april vil der på skolerne i Halsnæs Kommune være undervisning af alle elever i 0.-5- klasse, mens eleverne i 6.-9- fortsætter med at have fjernundervisning.

For børnene i dagtilbud og for eleverne i 0.-5. klasse tilstræbes det, at så stor en del af aktiviteter og undervisning som muligt foregår udendørs. Frokosten spises ligeledes udenfor, i det omfang vejret tillader det.

»Det skal som nævnt understreges, at den 20. april ikke er en absolut dato, men den dato, der arbejdes mod at blive klar til. Såfremt der en institution, der ikke er klar den 20. april, åbnes der ikke, førend alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan overholdes. De berørte forældre orienteres om rammerne for genåbningen via Aula eller Tabulex, og den relevante information vil også være tilgængelig på Halsnæs Kommunes hjemmeside,« meddeler kommunen efter søndagens møde..

Her havde Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud overdraget kompetencen i sagen til Økonomiudvalget, som havde modtaget høringssvar fra fællestillidsrepræsentanten for BUPL, Hanne Byskov, fra fællestillidsrepræsentanten for lærerne Michael Bie Andersen og fællestillidsrepræsentanten for FOA Irene Madsen.