Ingen whoppere i denne byrådsperiode

Halsnæs - 19. december 2020 kl. 05:01 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Når punktet om opførelse af en Burger King-restaurant på Ildtornvej ved Karlsgaverundkørslen blev taget af dagordenen på torsdagens byrådsmøde, skyldtes det en mail fra developer Uffe Graa-Jacobsen, som Halsnæs Kommune modtog dagen før mødet.

Her meddeler Uffe Graa-Jacobsen at man sammen med Lejerbo, der ejer grunden ved Maglehøjbebyggelsen, ovenpå Økonomiudvalgets møde i sidste uge har besluttet, at man ikke ønsker sagen behandlet på byrådets møde.

I mailen giver man ikke nogen nærmere begrundelse for, hvorfor man ønsker at trække lokalplanforslaget tilbage, og Frederiksborg Amts Avis har forgæves søgt at få svar på spørgsmålet fra Uffe Graa-Jacobsen. Men på Økonomiudvalgsmødet var der flertal imod at give tilladelse til at der blev opsat en pylon - et stort skilt med Burger King-reklame - ved rundkørslen, hvor et tilsvarende står for McDonalds på den anden side af rundkørslen. Pylonen ville altså ikke komme med i lokalplanforslaget, og det kan være årsagen til, at man ønsker at trække planen.

At projektet med en Burger King tilsyneladende er droppet. vækker glæde hos SF og Enhedslisten, der stemte imod, da lokalplanforslaget blev behandlet i Økonomiudvalget.

Spørgsmålet er dog om de to glæder sig for tidligt. I mailen til Halsnæs Kommune, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt til, skriver Uffe Graa-Jacobsen nemlig at man ikke har været gode nok i disse COVID-19-tider til at få den rette kommunikation fra Vejdirektorat frem til politikerne og at man derfor »bør genoptage sagen, når der igen er muligt at afholde et eller flere fysiske mellem Vejdirektoratet, Halsnæs Kommune og os.«

Mailen slutter med at håb om at man »efter denne pause så stille og roligt dels sikre en god fælles løsning for alle parter, og hertil dels en god, fælles og glasklar indstilling til politikerne« samt at »vi i vort foreløbige 5 årige samarbejde med Lejerbo på denne sag må være indstillet på at sagen kan rykke forbi den 16.11.2021 og ind i 2022.«

Den 16. november 2021 er datoen for kommunalvalget, og den afskedssalut fra Uffe Graa-Jacobsen dækker altså over, at han håber at der efter valget vil være et andet flertal i byrådet, som ser mere positivt på store reklameskilte for Burger King!