Der er ingen spor af CTASS i drikkevandet i Halsnæs. I følge borgmesteren kan borgerne derfor trygt drikke vandet. Foto: Halsnæs Kommune

Ingen spor af nyt giftstof i vandet

Halsnæs - 12. juni 2019 kl. 04:12 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni ud af ni vandværker i Halsnæs Kommune meddeler nu, at man kan bruge vandet uden at bekymre sig om rester af pesticidnedbrydningsproduktet chlorothanolin-amidsulfonsyre (CTASS).

Udmeldingen sker på baggrund af et omfattende prøveprogram iværksat af regionerne. Her er stoffet ellers blevet fundet i cirka en tredjedel af prøverne fra andre steder i landet, hvor man vidste, at stoffet har været anvendt. Det har blandt andet i Ledøje givet store problemer for borgerne.

Derfor glæder det Halsnæs Kommunes borgmester, Steffen Jensen(S), at de lokale vandforsyninger er fri for CTASS.

- Vi har alle fulgt med i den ulykkelige sag fra Ledøje Vandværk, hvor der i april blev fundet CTASS i drikkevandet, og hvor brugerne fortsat må hente vand i dunke. Sagen viser, at det ikke er nogen spøg, når uønsket kemi når vores grundvand, for grundvandet er jo vores vigtigste kilde til drikkevand. Derfor er jeg også meget glad for, at prøverne fra vores vandværker nu alle viser, at man trygt kan blive ved med at bruge vandet, siger Steffen Jensen.

Den 23. april informerede Miljøstyrelsen landets kommuner om, at drikkevandet fremover og hurtigst muligt skulle testes for t chlorothalonil-amidsulfonsyre, og styrelsen henstillede, at vandværkerne fik lavet analyser hurtigst muligt.

Den opfordring reagerede kommunen hurtigt på. I et brev til vandværkerne bad kommunen om, at der hurtigst muligt blev lavet analyser, som skulle være i kommunens hænder senest den 15. juni.

Det har vandværkerne overholdt, og bestyrelsesformand i Halsnæs Forsyning A/S Thomas Møller Nielsen glæder sig over de gode resultater fra de lokale vandværker.

- I Halsnæs Forsyning har vi et stort fokus på at sikre en høj kvalitet af vandet fra alle vores vandværker. Som en del af det hører også, at forbrugerne skal kunne være sikre på, at vandet er fri for skadelige stoffer og uønsket kemi. På den baggrund er jeg meget tilfreds med resultatet af målingerne. Da CTASS er et nyt stof, har vi ikke før testet for det, men det vil vi naturligvis gøre fremover, så man fortsat kan være tryg ved vandkvaliteten også på dette punkt, siger Thomas Møller Nielsen.