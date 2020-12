Ingen juleaften på Strandgården

Lige siden 1996 har frivillige, med Kurt Christensen og hans hustru Jytte i spidsen, holdt juleaften for folk, som ellers ikke har nogen at holde jul sammen med - men nu er det slut

Ikke alle har nogen at være sammen med juleaften. Det fik Kurt og Jytte Christensen til i 1996 at arrangere juleaften for første gang i 1996 for netop de mennesker som eller skulle være alene.