Der bliver heller ingen grundlovshygge på plænen ved kanalen i år som her i 2018. Foto: Niels J. Larsen

Ingen fest grundlovsdag

Halsnæs - 14. maj 2020 kl. 15:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af omstændighederne omkring Covid-19 har Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i Halsnæs Kommune som ventet besluttet at aflyse den Grundlovsdagsfejring, som skulle have fundet sted den 5. juni. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Under temaet »Børn og Unges rettigheder« skulle der til Grundlovsdagsfejringen den 5. juni have været afholdt en masse aktiviteter som en del af et spændende program. Grundet restriktioner i forbindelse med Covid-19 har Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati nu endegyldigt valgt at aflyse arrangementet. Der ærgrer naturligvis udvalgsformand Helle Vibeke Lunderød.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi må aflyse Grundlovsdagsfejringen, og jeg føler med de aktører, som har brugt lang tid på at planlægge nogle rigtig gode aktiviteter til fejringen. De fortjener et stort tak for deres indsats. Det er vigtigt for fællesskabet i Halsnæs, at vi kan mødes til kulturelle arrangementer, så jeg glæder mig til, at vi igen kan samles om kulturen, siger Helle Lunderød.

Det er allerede besluttet at temaet om »Børn og Unges rettigheder« bibeholdes til Grundlovsdagsfejringen næste år.

Tanken om at gøre Grundlovsmarkeringen til en folkefest blev lanceret i 2018, hvor man første gang afviklede et større arrangement omkring Torvet og plænen ved kanalen i Frederiksværk. Det skulle være gentaget sidste år i 2019, men så valgte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen at der skulle holdes folketingsvalg på datoen 5. juni.

Derfor er det andet år i træk, at grundlovsfesten må aflyses.