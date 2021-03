Ingen Lyst-Festival i år

"Vi har brugt oceaner af timer på at grine, græde, knokle, se frem, se tilbage, mindes, håbe, tænke i scenarier, tro, glædes og nu har vi truffet en endelig beslutning om, at Lyst Festival 2021 ikke skal afholdes", lyder det fra arrangørerne. Det er corona-pandemien som igen spænder ben:

"2020 har været noget af en mavepuster for os alle, vi havde håbet at kunne gentage Lyst-Festivalen sidste sommer, men sådan skulle det ikke blive". Sådan lyder det fra festivalens arrangør-firkløver Nynne, Christina, Jeppe og Johan. Og heller ikke i år bliver der Lyst-Festival i Lynæs:

Beslutning der gør ondt

"Den festival som vi var med til at skabe i 2019 er sådan Lyst Festival skal se ud, med alt hvad det indebærer af kys, kram, kærlighed, dans, frihed, fællessang, stopdans, børnekrea og glimmer fest. Men vi er bange for at alt det Lyst Festival var, ikke bliver det samme med eventuelle restriktioner, corona pas, sprit, afstands krav, mundbind, max antal og nul kram", fortæller folkene bag festivalen, som melder klart ud:

"Det kan måske virke lidt skørt, at vi allerede træffer denne beslutning nu. Måske det ender med, at sommeren ser ud som vi kender den, måske ikke. Ingen ved det og den usikkerhed gør, at vi bliver nødt til at handle nu", lyder det.

Men det er en beslutning som gør ondt hos arrangørerne:

"Vi ville selvfølgelig foretrække at arrangere og planlægge endnu en Lyst Festival, og det giver et stik i hjertet at træffe denne beslutning, men som lille nyopstartet festival uden økonomisk sikkerhedsnet har vi ikke ressourser og råd til endnu en aflysning i sidste øjeblik. Vi håber, at der er forståelse og publikum vil komme igen den dag Lyst Festival igen vil se dagens lys", lyder det fra Nynne, Christina, Jeppe og Johan.