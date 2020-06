Er det et hegn eller en bande der er rundt om en multibane på Asserbohusgrunden? Det skal politikerne tage stilling til. Foto: Niels .J. Larsen

Indstiller at legeplads fjernes

Halsnæs - 09. juni 2020 kl. 16:02 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En multibane og legeplads anlagt mellem luksussommerhusene på Asserbohus-grunden er i strid med lokalplanen og skal fjernes.

Sådan lyder indstillingen fra administrationen i Halsnæs Kommune til Udvalget for Miljø og Plan, der behandler sagen på sit møde onsdag morgen.

Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis har Asserbohus Grundejerforening klaget over legepladsen og anført at den er ulovligt opført, skæmmende og giver naboerne støjgener.

Tidligere på foråret blev det afgjort at der skal tages en politisk beslutning af udvalget om legepladsen, da det ifølge forvaltningen beror på et skøn om »multibanen og de institutionsprægede legeredskaber kan defineres som et fremmedelement i strid med lokalplanen, der ødelægger naturpræget og har fast hegn (bander), som ikke er tilladt.«

Sagen om legepladsen er en af flere som Asserbohus Grundejerforening har rejst overfor kommunen efter at der blev givet tilladelse til at opføre i alt 12 megasommerhuse på grunden, der samtidig blev ryddet for sin karakteriske bevoksning.

Et enigt udvalg og et samlet byråd har i maj besluttet at der skal laves en samlet lokalplan for Asserbo-området, hvor man fastlægger retningslinjer for kommende sommerhusbyggeri.

Det skete med en reel erkendelse af, at man ikke ville se noget tilsvarende - politikerne brugte ord som partylandsbyer og udlejningsfabrikker - som Asserbohus-grunden igen.

Den famøse legeplads, som nu skal til debat, er placeret i skellet mellem Mostergårdsvej 6 og 8 og er udstyret med gynger, legeredskaber og en multibane med bander og kunstgræs. Administrationen vurderer, at multibanen og den institutionsprægede legeplads virker som fremmedelementer i området og er i strid med lokalplanen, der anfører at områdets naturskønhed skal bevares.

