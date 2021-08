Årets Red Barnet-indsamling bliver kontantløs. Foto: Red Barnet.

Send til din ven. X Artiklen: Indsamlere søges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indsamlere søges

Halsnæs - 15. august 2021 kl. 07:10 Kontakt redaktionen

HALSNÆS Søndag 5. september samler Red Barnet ind til at hjælpe de sårbare børn, men der mangler indsamlere i Halsnæs Kommune.

Der er mangler lige nu indsamlere til 89 af de 111 ruter i Halsnæs. Så Red Barnet håber meget, at flere melder sig.

Det tager to til tre timer at samle ind, og hver indsamler bidrager typisk med cirka 1.000 kroner til Red Barnets arbejde.

Mens coronasituationen i Danmark lysner dag for dag, er krisen langt fra ovre for de mest udsatte børn i verdens fattigste lande. Her risikerer pandemiens nedlukninger og økonomiske konsekvenser fortsat at koste børn deres skolegang og presse dem ud i fattigdom, børnearbejde eller børneægteskaber.

Og herhjemme venter et vigtigt arbejde med at skabe sunde fællesskaber for de børn, der har følt sig ensomme og triste under nedlukningerne.

Sidste år gennemførte Red Barnet landsindsamlingen uden kontanter for at begrænse risikoen for smittespredning af corona. Også i år vil indsamlere kun kunne tage imod donationer via MobilePay og sms.

Som noget nyt tildeles alle indsamlere i år en personlig online-indsamling, så de kan opfordre venner, kollegaer og familie til at bidrage og øge deres samlede resultat.

Du kan tilmelde dig på: tilmeld.redbarnet.dk/