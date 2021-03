Indsamlere søges

Lokal mærkedag Landsindsamlingen handler om andet og mere end at samle penge ind, siger Lisa Kofod, formand for lokalforeningen i Halsnæs:

Dobbelt ramt 2020 har været et svært år for alle, men for mennesker med alvorlig sygdom, herunder kræft, har det været hårdt i særdeleshed, fortæller Dorte Anette Larsen:

"Mange har levet isoleret, turen på hospitalet til undersøgelser, svar og behandlinger har de måttet tage alene, og den usikkerhed, som corona har bragt med sig, har sat dybe spor hos patienter og pårørende. Kræft holder ikke pause, selvom der er corona, så vi har brug for mange indsamlere til at støtte op," siger hun.

Alle kan være med. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen.