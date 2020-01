Se billedserie Elever på Frederiksværk Gymnasium og HF fik torsdag fint besøg fra den indiske ambassade i Danmark. Foto: Kim Rasmussen

Indisk ambassade besøgte gymnasiet

Halsnæs - 24. januar 2020 kl. 11:52 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Namaste. Frederiksværk Gymnasium og HF bød torsdag velkommen til en delegation fra den indiske ambassade i Danmark. Et arrangement som den nye rektor Peter Brink Thomsen har sat i scene, da den indiske ambassadør, der dog var blevet syg og derfor ikke kom, tager på en slags turné i anledning af 150-året for Mahatma Gandhis fødsel. Og hvad har så Gandhi med Frederiksværk at gøre, fristes man til at spørge.

- Det har med det hinanden at gøre, at masser af vores elever bliver undervist i det moderne Indien i Engelsk. Jeg havde egentlig lavet en aftale på min gamle skole i Køge, men fik det så også op at stå her, forklarede Peter Brink Thomsen.

Elever på seks af skolens engelskhold fik den indiske version af Gandhis historie, Indiens forfatning og landet nutildags af den vikarierende oplægsholder og rådgiver ved den indiske ambassade, John Ruolngul.

Her kunne de lære, at Gandhi, der blev kendt for sine ikkevoldelige protester, der inspirerede både Martin Luther King og Nelson Mandela, blev gift som 13-årig, røg og stjal som teenager og havde en skoletid der i det hele taget blev karakteriseret som »not very brilliant«.

Han kom dog til at læse jura i London og betragtede derefter sig selv som først og fremmest brite siden inder, men det ændrede sig, da han flyttede til Sydafrika og oplevede racisme og diskrimination ikke mindst vendt mod det indiske mindretal der.

Efterfølgende vendte Gandhi hjem og protesterede mod det britiske overherredømme, og da briterne trak sig blev der skabt to nye stater. Pakistan blev en muslimsk stat, mens Indien i Gandhis ånd og med John Ruolngul ord ville omfavne mangfoldighed og blev en sekulær stat.

At der på det seneste i Indien har været massive protester mod landets nuværende premierminister Narendra Modi og hans hindunationalistiske parti på grund af en ny lov, der gør det nemmere at blive indisk statsborger - medmindre man er muslim - blev dog ikke nævnt, da oplægget fremhævede pladsen til forskellighed.

Selvom det næppe var forventet, at arrangementet ville være præget af en kritisk tilgang til indisk politik, så var der i flere tilfælde tale om et ret rosenrødt billede af Indien, der blev tegnet. Landets økonomiske fremgang blev fremvist i et utal af statistikker, ligesom der blev vist billeder af den enlige mor, der trofast deltog i demokratiet, og hvis stemme blev hentet og indsamlet, selvom hun boede en halv dagsrejse væk fra nærmeste valgsted og civilisationen.

- Det var også et reklamefremstød for Indien, erkendte rektor Peter Brink Thomsen om oplægget.

- Og det var mere reklame, end jeg havde forventet.

Samtidig mente rektoren dog, at det var et spændende oplæg, der gav god viden om det næstfolkerigeste land i verden, og fremhævede at eleverne også har haft om landet og havde forberedt flere spørgsmål.

Det var især spørgsmål om de indiske kvinders liv, der adskiller sig noget fra de danske gymnasieelevers, der blev stillet.

Og her kom den indiske rådgiver John Ruolngul også lidt kritik i møde, da der blev spurgt til flere drab på kvinder i forbindelse med »dowry«, en medgift ved vielser.

- Det er ikke noget, vi kan skjule. Det sker, men i nogle tilfælde bliver det også blæst ud af proportioner, sagde han.

Det indiske besøg sluttede med en koncert med traditionel indisk musik af Pradip Kumar Sarkar på tablas (trommer) og hans søn Shubham Sarkar på violin.

Borgmester Steffen Jensen var med til arrangementet og plantede et pæretræ ude foran gymnasiet sammen med John Ruolngul for at markere besøget.