Indbrud på hostel

En ukendt gerningsperson har stjålet et tv samt et tv-bord fra Danhostel på Strandgade i Frederiksværk.

Indbruddet menes at være fundet sted mellem mandag klokken 12.00 og tirsdag klokken 09.00. Her har personen brudt indgangsdøren til hostel op og stjålet flere genstande.

Det oplyser Nordsjællands politi i døgnrapportten. Her fremgår det også, at der endnu ikke er overblik over eventuelle yderligere stjålne genstande.