Imod byggeri ved fredet udsigtspunkt

"Der er politisk enighed om ikke at lave området fra landzone til byzone og dermed tillade det store naturareal til at blive bebygget.

Der er dog også politisk enighed i at der er tilladelse til at bygge på det område der er udlagt til boliger. "

Sådan lyder en del af et forholdsvist kort svar fra borgmester Steffen Jensen (A), efter at DN Halsnæs har sendt en længere protestskrivelse mod muligheden for opførelse af parcelhuse ved det fredede udsigtspunkt Storebjerg, Hundested, der støder op til Magasingrunden.

For få uger siden kom det frem, at Magasingrundens ejer havde foreslået et byggeprojekt med 839 boliger på både arealet land- og byzoneområde, men miljø- og planudvalget afviste byggeri i landzone, og det er foreslået at arbejde videre med muligheden for parcelhuse i byzoneområdet.

"Byzonedelen dækker skråningen på Storebjerg mod vest og sydvest samt det flade område nedenfor helt ud til jernbanen. Byzonedelen er omfattet af ”Lokalplan nummer 21” fra 1981, som udlægger området til parcelhusgrunde. Byzonedelen er et areal på små 20.000 m2 . Der vil med andre ord kunne placeres 15 - 20 villaer langs jernbanen og et stykke op ad Storebjerg," skriver formand Birgitte Benzon Bang, Danmarks Naturfredningsforening (DN) Halsnæs, og efterlyser en opdatering af den gamle lokalplan fra Hundested Kommunes tid, fordi der er risiko for at ødelægge naturværdier og udsigt ved bakketoppen, der blev fredet i 1930.

"Det er ikke kun udsigten fra toppen af Storebjerg, som vil ødelægges. Villaerne vil også skærme for udsynet til toppen af Storebjerg. DN Halsnæs er imod, at der opføres villaer på den del af Magasin Grunden, der er i byzone. Vi ønsker, at også dette areal bliver holdt fri for bebyggelse, bliver holdt fri for byggemodning og ødelæggelse af natur. Arealet kan evt. købes af Halsnæs Kommune, eller det kan fredes," foreslår DN og henviser til at der allerede findes et større byggemodnet og ubebygget areal til boliger ved Højbjerg i Lynæs - et areal som blev solgt af Hundested Kommune i 00erne for et tocifret millionbeløb og senere købt tilbage for en lavere pris af Halsnæs Kommune.

DN Halsnæs efterlyser samtidig en naturpolitik "for beskyttelse af naturen, og for hvordan der planlægges og plejes, og hvor og hvordan, der bygges, så naturværdierne bevares og udvikles."

Hertil replicerer borgmesteren: "Hvad angår naturpolitik, så er DNs opfordring taget til efterretning, der er p.t. ikke afsat administrative ressourcer til at udarbejde en naturpolitik i budget 2021."