Selvom alle borgere der er fyldt 85 år nu bliver tilbudt coronavaccine, så er det indtil videre kun de ældre over 93 år, som kan bestille tid til at få et stik. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ikke nok til alle: Der er kun vacciner til ældre over 93 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke nok til alle: Der er kun vacciner til ældre over 93 år

Halsnæs - 05. februar 2021 kl. 04:13 Af Kasper Daugjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Den omfattende vaccineplan for Danmark er nu i følge myndighederne nået til gruppen med borgere over 85 år, men selv om der tikker breve ind fra Sundhedsstyrelsen hos de ældre borgere, så er det kun et fåtal - dem der er over 93 år - der lige nu kan komme i betragtning til at få det første stik af coronavaccinen.

Der er nemlig ikke vacciner nok til alle. Det skriver Halsnæs Kommune på sin hjemmeside.

»Senest er det meldt ud, at myndighederne nu går i gang med at vaccinere borgere over 85 år. Dette er også korrekt, men der er dog pt. ikke vacciner nok til hele gruppen. Derfor har Region Hovedstaden meldt ud, at det foreløbig kun er gruppen fra 93 år og opefter, som har mulighed for at få en tid til vaccine«, lyder det fra kommunen.

Vaccineplan Sundhedsstyrelsens har prioriteret, at vaccination overordnet bliver tilbudt i følgende rækkefølge:

Personer som bor i plejebolig mv. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Personer med alder ≥ 85 år. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. Personer på 80-84 år. Personer på 75-79 år. Personer på 65-74 år. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.



Kilde: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens har prioriteret, at vaccination overordnet bliver tilbudt i følgende rækkefølge:Kilde: Sundhedsstyrelsen Først når Region Hovedstaden modtager flere vacciner, vil en større del af de ældre få muligheden for at bestille tid til vaccine. Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor alle borgere, der har modtaget brev om vaccination, til løbende at tjekke, om der er kommet ledige tider til vaccination

Første målgruppe klaret Vaccineplanen er inddelt i 12 målgrupper, som i prioriteret rækkefølge bliver tilbud corona-vaccinen.

Borgere i plejebolig og på plejecenter stod forrest i køen, og 210 beboere på plejecentrene i Halsnæs Kommune og næsten lige så mange ansatte, 202, har nu fået det andet og sidst vaccinestik mod Corona.

Man er desuden påbegyndt vaccineringen af de to næste målgrupper; borgere over 65 år, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp samt ældre over 85 år. Er du interesseret i at vide, hvornår du kan blive vaccineret, så kan den fulde plan, der bliver løbende opdateret, ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.