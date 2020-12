En medarbejder på Løvdalen er testet positiv for covid-19. Efterfølgende er 12 kollegaer og 8 beboere i den pågældende boenhed blevet testet. Heldigvis er ingen af disse testet positive. Arkivfoto.

Ikke flere smittede på Løvdalen

12 medarbejdere og 8 beboere i coronaramt boenhed på Løvdalen er blevet testet negative for covid-19

Halsnæs - 03. december 2020 kl. 15:25 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Da en ansat på plejecentret Løvdalen blev testet positiv for covid-19, blev alt tirsdag sat ind for at forebygge yderligere smittespredning på plejecentret.

Den pågældende boenhed med 10 beboere blev straks lukket ned, smitteopsporing sat i værk og en podebil rekvireret.

Onsdag blev 12 medarbejdere, som har haft deres gang i boenheden, mens den covid-19 ramte har udgjort en potentiel smitterisiko, testet for covid-19. Det samme blev otte af boenhedens 10 beboere, idet to ikke ønskede at blive testet.

Torsdag morgen var prøveresultatet klar: Alle blev testet negative for covid-19, både ansatte og beboere, oplyser leder af Halsnæs Kommunes informationsafdeling, Martin Ishøy.

Da heller ingen har symptomer på covid-19, er boenheden genåbnet i dag torsdag og er i normal drift igen - naturligvis med de gældende coronarestriktioner.

Hermed kan alle ånde lettet op. Halsnæs Kommune har fortsat ikke haft nogen covid-19 tilfælde på sine plejecentre.

Tårnby Kommune er et eksempel på, hvor galt det kan gå. Ved et smitteudbrud på et plejehjem blev 20 ansatte og 31 beboere for nylig testet positive for covid-19.