Bueskytterne Mikala B. Andersen og Tom W. Hansen sammen med formand for Halsnæs Idrætsråd Kim Daugbjerg

Idrætsråd på forenings-tour

Halsnæs Idrætsråd har netop startet en besøgsrunde til lokale klubber og sportsfolk med en erkendtlighed for præstationerne i 2020

Hver eneste gang er corona pandemien og de medfølgende restriktioner kommet på tværs af det festlige og populære arrangement i Gjethuset, hvor kommunens dygtige sportsfolk, ledere og frivillige i foreningerne er samlet under samme tag.

Adskillige gange indenfor det sidste halve års tid, har Halsnæs Idrætsråd sat en dato for afholdelse af Idrættens Dag, hvor lokale sportsfolk skulle hædres for det forgangne års præstationer på boldbanen, halgulvet, i skoven, i vandet eller på kampsports-madrassen.

Bueskytter hædret

Så i stedet for en stor og samlet idrætsfest, har Halsnæs Idrætsråd valgt at besøge samtlige foreninger som har medlemmer der skal hædres, for præstationerne i 2020 skal ikke bare i glemmebogen.

Derfor var mandag den første etape på en større forenings-tour.

Første forening der fik visit af Idrætsrådet var Frederiksværk Bueskytte Forening, hvor Lars Larsen og Kim Daugbjerg fra Idrætsrådet mødte op i det fine vejr.

Den danske mester i skiveskydning udendørs Mikala B.Andersen og DM-sølvvinder i skiveskydning indendørs Tom W. Hansen, blev hædret sammen med klubbens to trænere Michael Egestad og Helge Olsen.

Forenings touren foregår hele juni måned med visit i foreningerne og med et velfortjent kommunalt klap på skulderen efter et hårdt år for idrætten.