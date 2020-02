Der ligger i alt 12 luksussommerhuse på den tidligere Asserbohus-grund ved Asserbo i Halsnæs Kommune. Foto: Niels J. Larsen

I sommerhus til halsen

Halsnæs - 21. februar 2020 kl. 04:07 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan få store konsekvenser for ejerne af de omdiskuterede kæmpesommerhuse, hvis Erhvervsstyrelsen gennemfører de varslede påbud om at skrue ned for den massive udlejning, som styrelsen betragter som erhvervsmæssig.

- Hvis de siger, at man ikke længere må det, så trækker de gulvtæppet væk under mange mennesker. For os vil det betyde, at vi vil gå personlig konkurs, siger Klaus Nielsen, som har investeret i de store byggerier.

I dag er han henholdsvis eneejer og medejer af to sommerhuse i Asserbo, og han fik kort før jul brev fra Erhvervsstyrelsen med et varsel om påbud om at skrue udlejningsfrekvensen på sommerhuset ned.

Erhvervsstyrelsen har i alt 60 sager under behandling, og har indtil videre sendt 14 varsler om påbud ud i sager, hvor de mener, at udlejningen har erhvervsmæssig karakter i strid med den danske sommerhuslov.

Alle varslerne om påbud er blevet påklaget til Planklagenævnet med opsættende virkning. Det betyder, at udlejning kan fortsætte, mens sagerne behandles. Det har Klaus Nielsen også tænkt sig.

- Status er lige nu, at sagen kører hos Planklagenævnet, og det kan tage op til seks måneder, inden der kommer svar. I mellemtiden kører vi videre, som vi hele tiden har gjort, siger han.

I Nordsjælland findes i alt 40 megasommerhuse til udlejning. Det er to Viborg-firmaer på samme adresse, Skanlux og Luksussommerhuse.dk, der henholdsvis opfører og udlejer sommerhusene.

