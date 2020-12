"I skyggen af pandemien viser fællesskabet sin styrke"

Normalt ville jeg bruge anledningen til en nytårshilsen med et tilbagekik på forskellige politiske beslutninger fra året der gik. Vi har endnu engang vist et politisk flertal, som forpligter sig til at genoprette velfærden, forbedre natur og klima samt give flere rettigheder. Psykologhjælp til unge og ret til tidligere pension for dem med flest arbejdsår på bagen. Bedre normeringer til børnene og mere vild natur.

Men 2020 har ikke været et helt normalt år – langt fra. I min levetid har jeg aldrig oplevet et år, hvor et bestemt emne har overskygget alt andet, på den måde Corona har gjort det. Lokalt, nationalt og globalt.

Det har vist noget vigtigt om os mennesker: At vi er afhængige af hinanden.

Corona har på mange måder udfordret os, fordi den værste straf er isolationen – det at blive frarøvet friheden og muligheden for at være sammen med nære og kære. Ovenikøbet på en ikke nærmere bestemt tid. Det er en undtagelsestilstand, som ikke kan og må undervurderes.

For det er naturligt for os at søge andre menneskers støtte. Men under Corona har andre mennesker været en potentiel smittebærer – en trussel. Så vi må i et vist omfang beskytte os mod hinanden i stedet for primært at være der for hinanden. Paradoksalt nok er vi samtidig afhængige af hinanden for at komme igennem krisen, fordi smitten kun kommer ned, hvis vi alle følger restriktioner og anbefalinger.

Og skæbnen er hård. Nogen har mistet livet. Andre har mistet drømme, muligheder og arbejde. Det skal vi bearbejde og give os lov til at sørge over. Det er fortsat vigtigt at tale sammen og lytte til hinanden. Det må vi huske, selvom vi skal blive hjemme. For ellers går pandemien over i en psykisk epidemi.

Derfor må min opfordring være at huske, mens smitten stadig er her, så vidt muligt at være sociale i en tid, hvor det ellers gøres umuligt. Det kan være digitalt. Det kan være at få ringet til hinanden. Gå en tur i det fri sammen. Og huske på, at nogen bliver særlig hårdt ramt af krisen, og derfor kan have brug for en hjælpende hånd. For man må bare sige, at når vi engang i fremtiden kigger tilbage på denne tid, så vil fællesskabets styrke stå frem. Lad os holde ved ind i det nye år, selvom vi alle mærker trætheden og afsavnet. For det bliver godt igen.

I ønskes alle et godt nytår!