I skole igen - i en tid med restriktioner

Mandag den 8. februar får eleverne i 0.-4. klasse igen lov til at komme i skole, for første gang i år efter en måneds tid med hjemmeundervisning siden juleferien.

Fra næste uge står den igen på fysisk fremmøde og undervisning på skolen sammen med lærere og klassekammerater, og i dag har skoleledelserne i kommunen drøftet genåbningen.

Nu skal der gøres grundigt rent på skolerne, og lærerne vil på fredag den 5. februar planlægge mandagens skolestart, så de er klar til at tage imod eleverne.

Der venter fortsat en periode med restriktioner: "Når eleverne møder i skole på mandag, tager de hul på en hverdag, som fortsat er præget af restriktioner. For at leve op til myndighedernes retningslinjer for genåbningen vil der ikke være kontakt mellem forskellige klasser. Det betyder blandt andet, at der skal være afstand mellem klasserne på fællesarealer og i frikvarterne, ligesom der fortsat vil være fokus på hygiejne," melder Halsnæs Kommune på halsnaes.dk, hvor der står mere om mandagens skolestart.

Desuden sendes flere oplysninger ud på skolernes info-systemer til elever og forældre.