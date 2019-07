Se billedserie Rikke med børnene Smilla og Kalle. Foto: Niels J. Larsen

I lære som frivillig på festival

Halsnæs - 29. juli 2019

I de frivilliges chill-out område ved Himmelstorm-festivalen i økosamfundet Dyssekilde i Torup mødte avisens udsendte en lille familie fra Nørrebro, der var taget til Torup for at være frivillige på festivalen. Rikke Fokdal var her første gang for to år siden med børnene Smilla og Kalle efter at have fundet frem til den særlige festival via Facebook.

- Det føles godt, der er en rigtig god stemning her, og jeg kunne sagtens finde på at komme igen også selv om jeg ikke skulle være frivillig, siger Kalle på 13 år.

Mor Rikke har før været frivillig til Musik i Lejet, da familien via sommerhus har haft tilknytning til Tisvilde-området, og datteren Smilla på 17 har netop været frivillig på Roskilde-festivalen.

- Det er fedt at være frivillig, der er det bedste sammenhold og man møder en masse mennesker, siger Smilla. Hvor de fleste af de tusindvis af danskere, der påtager sig frivillig-opgaver nok gør det for at støtte op om en forening, de selv er medlem af, så har den lille Nørrebro-familie valgt at være frivillige i forskellige sammenhænge som del af den personlige udvikling.

- Himmelstorm er et godt sted at være at være frivillig. Det passer fint med at vagterne er tre gange fire timer, siger Rikke.

Så er der tid til meget andet.

- Vi har været på rundvisning i økobyen. Vi bor på Nørrebro og har lært om økosamfundet og en anden måde at leve på, samtidig med at vi er med til at hjælpe andre og gøre en forskel, forklarer Rikke.

- Vi hører koncerter, spiser lækker mad og så møder man folk i alle aldre, svarer Kalle på spørgsmålet om hvad tiden går med udenfor frivillig-vagterne.

