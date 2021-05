Se billedserie Der er noget, der ikke hænger sammen i den nye genåbningsaftale, mener borgmester Steffen Jensen: "Åbner man mere op, kommer der flere smittede, og så må mange kommuner snart lukke ned, hvis ikke grænserne for automatisk nedlukning ændres." Foto: Jan Stephan.

I fare for ny nedlukning

Covid-19 smitten stiger fortsat i vores område, mandag kom Halsnæs Kommune på den gule liste over kommuner, som er i fare for automatisk nedlukning

Halsnæs - 18. maj 2021 kl. 13:06 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Mens Folketinget indgår aftale om at genåbne landet yderligere, fortsætter smittetallet i Halsnæs med at stige. Mandag var incidensen (smittehyppigheden) blevet så høj, at Halsnæs Kommune nu er på 'den gule liste' over kommuner, som er i fare for automatisk nedlukning

"Det er da fint at indlæggelsestallene gør, at Christiansborg mener, der kan åbnes mere op. Men der er noget, der ikke hænger sammen. Åbner man mere op, kommer der flere smittede, og så må mange kommuner snart lukke ned, hvis ikke grænserne for automatisk nedlukning ændres. Man må tilpasse sig virkeligheden og justere genåbningsaftalen. Det bliver man nødt til at kigge på," lyder en kraftig opfordring fra borgmester Steffen Jensen, som tilføjer:

"I Halsnæs kigger vi ind i bekymrende tal, hvor vi nærmer os grænsen for automatisk nedlukning. Nu er hele erhvervslivet endelig åbnet op igen, alle børnene er kommet i skole, og foreningslivet er også ved at komme i gang igen. Det ville næsten ikke være til at bære, hvis vi skulle lukke ned igen."

63 nye smittetilfælde Den seneste er 63 Halsnæsborgere testet positive for covid-19. Det giver et incidenstal på 201,3.

Det er dog det testkorrigerede incidenstal, der er afgørende for, om et sogn eller en kommune skal lukke ned.

En kommune lukkes automatisk ned ved et testkorrigeret incidenstal på 250. Tallet er aktuelt 156 for Halsnæs Kommune.

Coronasmitten er udbredt i hele kommunen. Dog mest i Frederiksværk/Vinderød, som også har den klart højeste positivprocent på 2,7.

Laveste postitivprocent har Torup/Hundested med 0,6.

Mange unge smittede Aldersgruppen 15-19 år har flest smittefælde, mange af dem er elever på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Også aldersgruppen 40-49 år har relativt mange covid-19 smittede - det er måske forældrene til de unge mennesker.

På Frederiksværk Skole er to elever testet positive for covid-19. En i 9. klasse og en i 7. klasse.

Pigerne i 9. klassen var sammen lørdag til et socialt arrangement. Efterfølgende får en af pigerne symptomer og bliver testet positiv for covid-19. Alle øvrige piger er derfor at regne for 'nære kontakter' og skal derfor testes negative to gange, før de kan møde i skole igen.

I Frederiksværk Børnehus er et vuggestuebarn (og begge forældre) testet positiv for covid-19. Vuggestue-afdelingen derfor lukket ned, indtil børn og personale er 'frikendt' for smitte.

Test i Liseleje Borgmester Steffen Jensen opfordrer alle til at gøre alt for at holde smittetallet i Halsnæs nede, så en ny nedlukning kan undgås.

Ikke mindst testning og smitteopsporing er vigtig.

Som bekendt er der mulighed for at blive kviktestet i Gjethuset, Frederiksværk, hver dag kl. 8-20. Der skal ikke bestilles tid.

I Gubben, Hundested, kan man blive PCR-testet. Her skal der bestilles tid via coronaprover.dk.

Et nyt lokalt testcenter åbner på den store p-plads i Liseleje om kort tid, måske fredag (tjek halsnaes.dk).

"Sommerhussæsonen starter nu, og så stiger kommunens indbyggertal gevaldigt. Derfor har vi arbejdet på at få øget testkapaciteten. Det sker med et testcenter i Liseleje, som naturligvis er åbent for alle," understreger borgmester Steffen Jensen.