I byen igen: Her er de klar til servering

Onsdag kunne cafeer og restauranter åbne for servering inde og ude - her en større oversigt med spisesteder, som igen serverer for spisende gæster. Fælles for dem er de overordnede retningslinjer om brug af mundbind, fremvisning af coronapas og desuden bordbestilling ved indendørs servering.