Kathrine Heiberg glæder sig over, at butikkerne i I Noord mandag formiddag kunne genåbne efter 54 dages nedlukning. Store dele af centret har dog haft åben i hele perioden. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: I Noord: - Dejligt at åbne alle butikker igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I Noord: - Dejligt at åbne alle butikker igen

Halsnæs - 11. maj 2020 kl. 11:28 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsminister Mette Frederiksen(S) kunne torsdag i sidste uge offentliggøre, at butikscentre og stormagasiner må genåbne fra i dag som et led af anden fase af Danmarks genåbning. Det var præcis den besked, som Kathrine Heiberg gik og ventede på.

- Det var det, vi havde håbet på. Det er dejligt at åbne alle butikker igen. Det er vi rigtig, rigtig glade for, siger Kathrine Heiberg, administrerende direktør i Reteam Group, der ejer og administrerer I Noord, til Frederiksborg Amts Avis.

Mandag formiddag klokken 10.00 kunne flere butikker i centret I Noord i Frederiksværk for første gang i knap to måneder åbne. Den overdækkede butiksarkade har på trods af nedlukningen dog aldrig været lukket og låst. Det skyldes, at størstedelen af butikkerne i centret - bageren City Bakery, supermarkedet Fakta samt Matas og Normal, der sælger håndkøbsmedicin - i følge retningslinjerne har kunne holde åben i hele nedlukningsperioden.

Helt konkret er det tøjbutikken Zalza og Bog & Ide som genåbnede mandag, mens Nelly's Nest, der sælger interiør- og designartikler til boligen, åbner torsdag.

- Så mangler vi bare Slusen Sportsbar, men de må ikke åbne endnu, da det er en bar. Vi håber, at de kan åbne op den 18. maj, siger Kathrine Heiberg.

Masser af plads Butikscentre landet over blev lukket onsdag den 18. marts i forsøg på at mindske spredningen af sygdommen COVID-19, som følger af smitte med den nye coronavirus. 54 dage senere kan de genåbne, hvis de fem sider med retningslinjer, som Styrelsen for Patientsikkerhed, Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet har udarbejdet, bliver overholdt. I retningslinjerne lægges der vægt på at sikre god afstand, grundig hygiejne og tilstrækkelig rengøring.

- Det er vi fuldstændig klar til. Vi har forberedt os hele weekenden, siger Kathrine Heiberg.

Der er sat stationer op med håndsprit og information i centret og lavet markeringer i gulvet, som skal sikre afstand mellem kunderne. Pile på gulvet skal desuden ensrette den gående trafik i centret. Kathrine Heiberg regner ikke med, at det bliver et problem at holde afstandskravene.

- Vi må med de nuværende retningslinjer og afstandskrav være 500 mennesker i centret, og vi ved fra vores tællere, at vi plejer at have omkring 200 besøgende i timen. Så det kommer til at gå stille og roligt, og vi kommer ikke til at have vagter, der tæller, hvor mange folk der dukker op.