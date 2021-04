Steen Hasselriis: "Vi træffer beslutninger hele tiden, som vedrører vores lokalområder - vi er lokalpolitikere!"

Send til din ven. X Artiklen: Hyttesagen i Lynæs: "Det er fejt, man ikke tør stemme" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hyttesagen i Lynæs: "Det er fejt, man ikke tør stemme"

Steen Hasselriis (V) langer ud efter især Anja Rosengreen (SF) i 'hyttesagen' fra Lynæs

Halsnæs - 13. april 2021 kl. 13:08 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Steen Hasselriis (V) har ikke meget til overs for Anja Rosengreens beslutning om at undlade at stemme, da Udvalget for Miljø og Plan skulle tage stilling til en ansøgning fra Lynæs Surfcenter om tilladelse til 11 midlertidige overnatningspladser:

"Udvalget har beslutningskompetencen, så hvis Anja Rosengreen havde fulgt sin overbevisning, så var der givet dispensation."

"Hun er ikke inhabil i sagen. Vi træffer beslutninger hele tiden, som vedrører vores lokalområder - vi er lokalpolitikere! Jeg synes det er fejt, man ikke tør stemme," lyder det fra Steen Hasselriis, som tilføjer:

"Jeg er ked af det på surferdrengenes vegne. Nu skal de i bedste fald vente til 29. april med at få dispensation, og i værste fald får de den slet ikke."

"Og det fordi Anja Rosengreen ikke stemte i udvalget."

"Jeg synes også, at det er utroligt underligt, at socialdemokraterne ikke vil være med til at give en dispensation for en kort periode."

"Man har jo rost Surfcentret for deres visioner og iværksætteri til gavn for turismen. Og så bliver svaret nej, når de på egen grund ønsker tilladelse til midlertidige hytter og teltpladser, fordi man vil afvente en ny lokalplan."

"Det havde været glimrende at give dem mulighed for at prøve det af med overnatning, også i forhold til naboernes bekymringer, inden den ny lokalplan for Lynæs Havn skal færdiggøres i 2022."

relaterede links