Hvert niende barn er under lup

De har gennemgået en børnefaglig undersøgelse og har brug for en foranstaltning. Det kan være alt fra børn, hvis forældre har brug for en støtteperson, til anbragte børn, men fælles er, at det er børn og unge, som kommunen er opmærksom på.

Spørger man Jakob Jensen, borgmester Steffen Jensen (S) og formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Michael Thomsen (V), så er tallene langt fra et resultat af, at Halsnæs Kommune er for hurtig med at anbringe. Der er simpelthen mange alvorlige sager med vold mod børn, hvor der ikke er andet valg, forklarer chefen for familieområdet.