Hvad skal man dog finde på?

Hvad skal man efterhånden finde på for at gøre hverdagen bare en lille smule meningsfuld, når man efterhånden kan samtlige traveture i kommunen i søvne, når alle bøgerne i reolen er læst forfra og bagfra, når der kun er dårlige film og latterlige serier tilbage på diverse streaming-tjenester, når alt i hjemmet er rengjort fra top til tå og når samtlige skruer og søm i skuret er sorteret og lagt i navneorden.

Halsnæs Avis opfordrer læserne til at komme med idéer og forslag til hvad kan få tiden til at gå med, når alting bare står stille, når den daglige trommerum trænger til kick.

Kælkebakken over dem alle

Ligger der bare en lille smule sne, så er der mulighed for at prøve kræfter med kælkebakken over dem alle - på 'Driving Range' i Asserbo Golf Club. Bakken er, ganske uofficielt, kåret som den bedste i Halsnæs.

Her er der fart over feltet til stor morskab for alle, og garanti for frisk luft i lungerne.

Er der derimod intet sne, så er klubbens Par-3 bane åben for alle til at få stimuleret konkurrence-genet.