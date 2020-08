Aftensol over Liseleje, hvor man på stranden kan gøre mange specielle fund. Foto: Henrik Reeh

Hvad man dog finder på stranden...

Halsnæs - 08. august 2020

lI de sene sommeraftener tager vi ofte over til Liseleje og går en tur på stranden. Himlen forbliver lys længe efter solnedgang og kaster et magisk skær ind over sandet. Således også en aften i sidste uge, hvor det blæste kraftigt på den efterhånden mennesketomme strand.

Vi havde nærmest vintertøj på, men gik den sædvanlige tur fra parkeringspladsen hen forbi molen og op lige før åens udløb, hvor man i øvrigt ikke kunne komme forbi på grund af de voldsomme bølger. Som altid så vi ikke kun ud mod bølger og horisont, men også ned mod sandet, hvor vi planter vores fødder og undertiden finder sten og andre småting.

Dem kan man bagefter slå op i Hvad finder jeg på stranden - en af de klassiske bøger fra Politikens Forlag (1956), der står på hylden i sommerhuset. Ofte, når vi tror, vi har fundet noget sjovt, viser det sig snart at være et civilisationsobjekt. I aftenlyset kan selv et cigaretskod, som har ligget i vandet, blive eksotisk vraggods.

Rødglødende tingest I stormen torsdag i sidste uge så vi med ét en lille rødglødende tingest, som lå dybt inde i en klump tang et stykke oppe på stranden. Tangen var allerede tørt, så min søn Rasmus kunne uden videre frigøre den skrøbelige ting, som viste sig at have fundet hvile der. Det var hverken en ravklump, en diamant eller et stykke tyggegummi, men intet mindre end et høreapparat. Den lysende klump var bare selve enheden til indsætning i øret, men der var stadig både en lille ledning og forbindelse til selve mikrofonen, som sættes bag øret. Rasmus lagde det ned i sin lomme.

Efterlyst på Facebook Jeg ved ikke, om Rasmus tænkte på det med det samme, men der var næppe gået fem minutter, før han fortalte om et opslag på Facebook-siden »Liseleje ... hvad sker der ... ». Her havde en person faktisk efterlyst ... et tabt høreapparat. Ja, høreapparater er kostbare og livsvigtige. Og det mistede apparat fra Facebook-siden havde fået stor interesse efter opslaget for godt en uge siden. Nogle medlemmer har tilbudt gamle modeller til erstatning, og flere er kommet med trøstende ord. Community-følelse på et højt plan midt i privatlivets sommerland.

Umiddelbart efter hjemkomsten fandt Rasmus efterlysningen frem. Beskrivelsen var ikke helt skæv. Det manglende høreapparat skulle være rødt - ligesom vores fra nattestranden i Liseleje.

Der er vel grænser for, hvor mange høreapparater der mistes. Omvendt forekom det temmelig usandsynligt, at et høreapparat skulle overleve en hel uge på en stormomsust strand med højvande, rødt flag hos livredderen og middelvinde på 10-11 meter i sekundet.

Inden længe var der svar fra Facebook-opslagets forfatter, en dame, hvis far på 83 havde mistet høreapparatet i forbindelse med en svømmetur i det strømfyldte vand rundt om molen. Og kort efter blev der meldt: »Vi er kørt«.

Det rigtige apparat Ukendte møder hinanden på en grusvej i Asserbo og udveksler bemærkninger samt vraggods. Det er tilsyneladende det rigtige høreapparat. Som lovet på Facebook-opslaget modtager finderen en dusør.

Om høreapparatet også kan bringes til at fungere på ny, vides endnu ikke. Vi venter spændt. Men bare at genfinde et høreapparat, som er forsvundet på en sandstrand i stormvejr for over en uge siden, er næsten for godt til at være sandt.

Lidt som at finde en nål i en høstak. Allerede en nål er en civilisationsgenstand, frembragt industrielt og med omhu. Det samme gælder for høreapparater. Man kan måske også finde høreapparater i en høstak af og til. Men her skete det i en tør tangklump på en forblæst strand mere end otte døgn fra efterlysningen. Som altså ikke var overflødig, for her er sidste nyt:

Fem-seks dage efter den stormende aften på stranden, er der gode nyheder. Efter et lille servicecheck fungerer »høreapparatet optimalt igen. Vildt ikk?! Efter 14 dage i sand, blæst, havn og regn«, som det lyder pr. sms. Tro det eller ej. Men sandt er det...