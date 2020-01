Der var mulighed for at mindes barndommen i den mobile Brugs fra 1939, der var stillet op i anledning af 100 året for Torup Brugs og Halsnæs Brugsforening. Foto: Allan Nørregaard

Husk at bruge Brugsen

I 100 år har Brugsen i Torup været byens samlingspunkt, og skal det fortsætte sådan, kræver det, at byens borgere bakker op og lægger deres indkøb her. Det siger formand for Halsnæs Brugsforening, Lone Pedersen, oven på en festlig lørdag, hvor 100 års jubilæet blev fejret behørigt med morgenbrød, konkurrencer og sjov for både børn og voksne, mulighed for at købe gammeldags varer fra en mobil brugsforening anno 1939 fra Andelsbyen Nyvang og afslutningsvis bobler og øl i Kældergalleriet under Brugsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her