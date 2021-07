Hus skal undersøges for mulig bombe: Politi tager ingen chancer

Nordsjællands Politi og Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste har fredag middag taget opstilling foran et rødt murstenshus på Heilmannsvej i Frederiksværk. Manden, som bor der, har nemlig oplyst til politiet, at der ligger sprængstof på bopælen.

- Vi står klar til at sende sprængstofhunde ind og efterfølgende et sprængningsteam, hvis det bliver nødvendigt. Vi griber det forsigtigt an, siger Henrik Sejer, politikommissær i Nordsjællands Politi, og tilføjer:

- Manden har både sagt, at der var sprængstof og siden, at der intet var. Men i sådan en situation tager vi ingen chancer.

Manden, der bor på adressen og i dølge politiet muligvis har militær baggrund, blev anholdt klokken 10.54 og havde forinden truet med at gøre skade på sig selv og tage sit eget liv.

Huset ligger tilbagetrukket og placeret på toppen af en bakke. Politiet har ikke valgt at evakuere nogle beboere i området, men forventer, at de kommer til at være i området i et stykke tid, idet bopælen for en sikkerheds skyld skal ransages