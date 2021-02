Se billedserie Hus på Strandvejen 55 i Hundested til to mio. kr. Foto: Estate

Hus på Strandvejen til to millioner

Halsnæs - 06. februar 2021 kl. 06:13 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Det er vist ikke mange steder i Nordsjælland man kan købe et hus på Strandvejen til to millioner kroner, men det er faktisk lige nu tilfældet i Hundested.

Huset på Strandvejen 55 tæt ved Hundested havn er til salg for 1.995.000 kr. Det er på 108 kvadratmeter og oprindelig opført i 1904 og har været til salg i ca. to måneder.

- Det er en bolig, der skal gøres lidt ved, og når den ikke er solgt endnu trods interesse, er det fordi køberne gerne vil regne lidt på hvad det koster at energioptimere, som der er meget fokus på netop nu. Men huset er et meget godt udtryk for priserne i Hundested lige nu, siger ejendomsmægler Henrik Bjerre, Estate i Hundested.

Han har flere interesserede købere på hånden. Både selve boligens størrelse og Hundested-området generelt tiltrækker »det grå guld«, som han siger. De som gerne vil skifte en stor villa ud med noget mindre,

Om ejendomsmarkedet lige nu i området konstaterer han, at der efer en travl periode har været en smule stilstand henover nytår, men at køberne nu vender tilbage igen.

- Samtidig er det for sælgerne ved at være tid. Man aner jo ikke hvad der sker efter Corona. Jeg ser dette år lidt som en fodboldkamp med to halvlege, nu i 1. halvleg kommer der til at ske meget, og så vil vi igen nærme os et normalt marked i 2. halvleg, hvor arbejdshverdagen er tilbage og folk igen tænker på at rejse lidt ud på ferie. Men jeg er ikke i tvivl om, at de positive takter vil fortsætte, siger Henrik Bjerre.

Hans forretning i Hundested laver rigtig mange lånevurderinger og omlægningsvurderinger i denne tid. Kunderne tænker i energioptimering, og det er bankerne og realkreditinstitutterne glade for, da en lavere varmeudgift giver et større rådighedsbeløb for boligkøberne. Henrik Bjerre er sikker på at den grønne profil står endnu mere igennem, og det er også noget han selv i firmaet gør meget ud af.

Han mærker generelt en stigende interesse for Halsnæs, der har moderat stigende boligpriser, som ikke alene forklares af Corona.

- For mange, der vil flytte fra København, er Hillerød blevet for dyr, og så er det svært ikke at kigge mod Halsnæs. Især er Hundested interessant. Kvadratmeterprisen er steget og nu en smule dyrere end Frederiksværk. Motoren til at folk vil bo her, er helt sikkert Hundested havn. Når vi har nye kunder udefra viser vi dem forskelligt i byen og slutter altid på havnen, siger Henrik Bjerre.

