Hundested Havn og Halsnæs Kommune kæmper sammen for at gøre Hundested til servicehavn for stor havmøllepark ved Hesselø. Foto: Energinet.

Send til din ven. X Artiklen: Hundested vil slå Grenaa som havmøllehavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundested vil slå Grenaa som havmøllehavn

Halsnæs - 28. august 2020 kl. 04:00 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år bandt færgen Hundested og Grenaa sammen, men nu kæmper de to byer mod hinanden om at blive servicehavn for den store havmøllepark, der skal opføres ved Hesselø og som vil give et stort antal arbejdspladser til vinderen.

Straks da det kom frem at Hesselø Havmøllepark fremrykkes til 2027 i forbindelse med en ny klimaaftale var Hundested Havn og Halsnæs Kommune på banen, og nu melder man sig for alvor ind i kampen om at blive servicehavn for det store projekt med omkring 70 vindmøller. Med Grenaa som den nærmeste konkurrent.

- Hundested ligger kun 16 sømil fra havmølleparken, så det er et rigtig ideelt sted at placere servicehavnen, også fordi Hundested er tæt på København, og fordi man i havnen har et stærkt erhvervsliv i forvejen, siger borgmester i Halsnæs Kommune Steffen Jensen (S).

Sammen med havnefoged Søren Brink var han tidligere på ugen i Esbjerg for at møde nogle af de store aktører, der vil byde ind på at anlægge og drifte havmølleparken. Og havnen har planen klar.

- Vi vil dedikere et bestemt område til servicehavn, det kan vi gøre ved at fjerne de gamle færgelejer og lave kaj der, siger Søren Brink og slår fast, at havnen kan levere hvad der skal til.

Hverken borgmester eller havnefoged tør komme med et bud på, hvor mange ny arbejdspladser det til skabe hvis Hundested bliver servicehavn, men det vil være et stort antal.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.